我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢演員工會出奇招 萬聖節不扮影視人物

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

星座「秋季減肥」該注意什麼：火象怕吃太多、水象當心長肥肉

聯合新聞網／ 即時報導
透過星座分析，瞭解減肥該注意哪些地方。（ingimage）
透過星座分析，瞭解減肥該注意哪些地方。（ingimage）

現代人愛美、注重身材。趁著秋高氣爽的日子，也是個讓自己瘦身的好時機。日本網站「占TV」就分享四種象限星座，在秋天想要瘦下來，可以嘗試什麼樣的方法。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

對火象星座星座而言，平時就已經有相當的活動量，因此沒有什麼運動不足的問題。反倒是可能因為覺得自己有在動，所以在飲食上就顯得肆無忌憚，不知不覺堆積了許多脂肪。因此在減肥時，特別要觀察自己的手臂或背部等不容易察覺的地方，是否有發福的狀況。

地象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

總是埋頭苦幹的地象星座，很可能一坐下來辦公，就是持續著好幾個小時。而在同樣姿勢下坐太久，當然容易讓肌肉鬆弛、肥大。因此不妨在工作中間的間隔中，稍微起來活動筋骨，做點簡單的鍛鍊，以補足平常生活忙碌，沒辦法好好運動的份。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

喜歡談天說地的風象星座，最該注意臉部肌肉的鍛鍊。由於在談話的時候，表情也經常是表達的一環。特別是經過疫情，仍有一部分的人養成了戴口罩的習慣，減少了使用到臉部動作的機會。所以可在平常照照鏡子練習微笑，或是嚼口香糖，也能夠帶來一定效果。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

水象星座雖然在意身材，老是會喊著「不減肥不行了」之類的話，但實際上卻又容易無意識地吃太多點心，讓自己漸漸發福。特別是肚子周圍需要時時注意，是不是又堆了一圈脂肪。平常可以做些瑜珈、皮拉提斯或是健走來控制一下。

肌肉 疫情 口罩

上一則

馬斯克稱X平台將推2種新等級收費帳號 「1差異」曝光

延伸閱讀

婦染新冠後雙眼難張開 「肌張力不全症」恐也是長新冠

婦染新冠後雙眼難張開 「肌張力不全症」恐也是長新冠
一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力

一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力
長輩沒食欲 4穴位按出好胃口

長輩沒食欲 4穴位按出好胃口
長輩開罐頭沒力 肌少症風險高

長輩開罐頭沒力 肌少症風險高

熱門新聞

三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

2023-10-13 20:05
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。（取材自canva）

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

2023-10-14 01:09
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

2023-10-14 22:30
透過血型分析，瞭解四血型討厭的上司風格。(ingimage)

4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

2023-10-16 04:31

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了