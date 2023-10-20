萬聖節想看恐怖片？10部電影被研究認證「最恐怖」

有研究觀察民眾在觀看恐怖電影時的心律，認為2012年上映的「凶兆」（Sinister）為影史上最恐怖的電影。圖為示意圖。（取材自ingimage）

萬聖節 即將到來，許多驚悚電影片也隨之上映。「Mail Online」近日報導，有研究小組觀察250名民眾在看恐怖電影時的心律，最終由電影「凶兆」榮獲影史上最恐怖的電影。

報導指出，該研究團隊為250名參與者裝上心率監測器，觀察民眾會對何種電影產生恐懼與興奮。根據研究結果顯示，2012年上映的「凶兆」為影史上最恐怖的電影。而「陰兒房」（Insidious）中，紅惡魔突然出現在主角賈許‧蘭伯特（Josh Lambert）身後的景象，則是最可怕的場景。

研究小組稱，他們會觀察參與者每分鐘及每秒的心跳次數，若心律愈高，即說明電影讓觀眾的血液循環愈快，是興奮與恐懼的指標。此外，觀察小組還交叉比對測試者的心率變異（HRV），將各恐怖電影以100分為滿分做出排行。

電影「凶兆」便在眾多恐怖電影中獲得96分，奪得第一，研究人員表示「觀眾在看『凶兆』時，心率會從64bpm上升至86bpm，提高了34%」。第二、三名則分別是2020年上映並獲得95分的「鬼弒訊」（Host）與2022年上映評價為91分的「魔童謠」（Skinamarink）。報導說明，雖然「陰兒房」僅以90分獲得第四名，但電影中紅惡魔出現在主角身後的場景，卻是所有電影裡最可怕的一幕。

恐怖電影排行前十名，第一名「凶兆」，第二名「鬼弒訊」，第三名「魔童謠」，第四名「陰兒房」，第五名「厲陰宅」（The Conjuring），第六名「宿怨」（Hereditary），第七名「微笑／詭笑（Smile）」，第八名「驅魔」（The Exorcism of Emily Rose），第九名「地獄屋」（Hell House LLC），第十名「鬼手鬼手 請開口」（Talk to Me）。