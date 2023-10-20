我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

美IT遠距員工 數千北韓人「潛伏」賺高薪祕匯回國資助武器計畫

前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂

記者蘇詠智／即時報導
賈斯汀（左）與布蘭妮曾是粉絲心目中的金童玉女，分手時卻鬧不愉快。（路透資料照片）
賈斯汀（左）與布蘭妮曾是粉絲心目中的金童玉女，分手時卻鬧不愉快。（路透資料照片）

前女友果然是最恐怖的生物？昔日的「小甜甜」、今日的豪放女布蘭妮（Britney Spears），在下周即將正式上市的回憶錄「The Woman In Me」中驚曝曾為年少時的男友賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎，因為賈斯汀認為他們還太年輕、無法承擔當父母的責任，這下子讓早就和潔西卡貝兒（Jessica Biel）結婚、有了兩個兒子的賈斯汀陣腳大亂，偏偏他原本還計畫今年秋冬要與過往「超級男孩」（NSYNC）的團員大合體推出新的表演，也有最新一集的「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）動畫電影要上映，結果布蘭妮這麼一爆料，全部的焦點都在這件陳年往事上，據知情人士透露：「對他來說，在這個時機被爆料真的是糟糕至極」。

賈斯汀與布蘭妮曾是美國少男少女心目中的「金童玉女」，不料兩人沒能真的結婚就算了，分手還鬧到變醜聞，賈斯汀之後公開調侃曾經「睡」過布蘭妮，布蘭妮則在公眾眼前崩潰到宛如瘋婆子，被判由父親監管自己的生活長達13年，前年才終於重獲自由。當年賈斯汀對她造成的傷害，現在反過頭來對他自己造成打擊，原本他演藝事業稱得上一帆風順，從「超級男孩」單飛後變得更紅，還順利跨進電影圈，在與潔西卡貝兒結婚後也沒有流失女性粉絲，照樣是演藝圈的紅牌男神，但隨著布蘭妮谷底翻身，兩人的命運開始黃金交叉，賈斯汀反而出現了家庭與事業的危機。

早先賈斯汀一度在拍攝Apple TV自製電影的過程中，傳出與女演員「深夜握手」喝酒聊天的風波，當時已經造成潔西卡貝兒高度不滿、婚姻陷入危機，疫情期間兩人設法修補關係，也又生了個兒子，卻沒有完全和好，現在似乎婚變的可能性轉小，布蘭妮又來這麼一手，潔西卡貝兒不可能沒有任何反應。而知情者表示，賈斯汀自己都不確定有沒有跟潔西卡招認過這件事，因為在他心目中，根本已經是陳年舊事。沒想到正當他想把家庭顧好、準備復出樂壇大計畫的時候，碰到前女友的這一記狠招，真的很難招架，現在一個頭好幾個大。

賈斯汀被前女友抖出不光彩過去，弄得一個頭好幾個大。（路透資料照片）
賈斯汀被前女友抖出不光彩過去，弄得一個頭好幾個大。（路透資料照片）
布蘭妮在新書中爆出舊愛的驚天猛料。（路透資料照片）
布蘭妮在新書中爆出舊愛的驚天猛料。（路透資料照片）

玉女 疫情 墮胎

上一則

10月24日霜降「送小人」7朵紅花擊退職場爛人 命理師建議「這款」最好

延伸閱讀

布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」
自傳爆為賈斯汀墮胎 布蘭妮揭內幕：他說太年輕「不想當爸」

自傳爆為賈斯汀墮胎 布蘭妮揭內幕：他說太年輕「不想當爸」
小甜甜布蘭妮回憶錄自爆 19歲時為賈斯汀墮胎

小甜甜布蘭妮回憶錄自爆 19歲時為賈斯汀墮胎
布蘭妮不要的前夫 黛咪摩兒搶著要？身材精壯太誘人

布蘭妮不要的前夫 黛咪摩兒搶著要？身材精壯太誘人

熱門新聞

三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

2023-10-13 20:05
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。（取材自canva）

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

2023-10-14 01:09
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

2023-10-12 01:05
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

2023-10-14 22:30
透過血型分析，瞭解四血型討厭的上司風格。(ingimage)

4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

2023-10-16 04:31

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感