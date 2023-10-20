前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂

賈斯汀（左）與布蘭妮曾是粉絲心目中的金童玉女，分手時卻鬧不愉快。（路透資料照片）

前女友果然是最恐怖的生物？昔日的「小甜甜」、今日的豪放女布蘭妮（Britney Spears），在下周即將正式上市的回憶錄「The Woman In Me」中驚曝曾為年少時的男友賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎 ，因為賈斯汀認為他們還太年輕、無法承擔當父母的責任，這下子讓早就和潔西卡貝兒（Jessica Biel）結婚、有了兩個兒子的賈斯汀陣腳大亂，偏偏他原本還計畫今年秋冬要與過往「超級男孩」（NSYNC）的團員大合體推出新的表演，也有最新一集的「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）動畫電影要上映，結果布蘭妮這麼一爆料，全部的焦點都在這件陳年往事上，據知情人士透露：「對他來說，在這個時機被爆料真的是糟糕至極」。

賈斯汀與布蘭妮曾是美國少男少女心目中的「金童玉女 」，不料兩人沒能真的結婚就算了，分手還鬧到變醜聞，賈斯汀之後公開調侃曾經「睡」過布蘭妮，布蘭妮則在公眾眼前崩潰到宛如瘋婆子，被判由父親監管自己的生活長達13年，前年才終於重獲自由。當年賈斯汀對她造成的傷害，現在反過頭來對他自己造成打擊，原本他演藝事業稱得上一帆風順，從「超級男孩」單飛後變得更紅，還順利跨進電影圈，在與潔西卡貝兒結婚後也沒有流失女性粉絲，照樣是演藝圈的紅牌男神，但隨著布蘭妮谷底翻身，兩人的命運開始黃金交叉，賈斯汀反而出現了家庭與事業的危機。