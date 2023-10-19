被反鎖在廁所怎麼辦？他建議牆上掛1物 必要時還能救命

一位日本網友表示，為了以防萬一，他在廁所的牆上掛了求救用的物品。示意圖，與新聞當事者無關。（取材自Ingimage）

獨居人士若遇上在家中廁所被反鎖在內的情況時，該如何自救呢？日本 漫畫家田中圭一在網路上分享，因為自己是獨居，擔心某天會遇到門鎖故障、被反鎖在廁所內的情況，為了能夠順利向屋外的人求救，所以在廁所牆壁上掛了一把哨子，並將此方法推薦給其他獨居者。該貼文引起熱議，不少人大讚田中設想周全、也有網友分享其他應常備在身上的救命物品。

日本漫畫家的田中圭一日前在X上發文表示，「對於獨居的40歲男性來說，這或許是關乎性命的物品呢」，並附上一張牆上掛著哨子的照片。他解釋，因為家中的廁所沒有窗戶，若在裡面出事了，屋外的人也很難注意到，但如果有像哨子這種在深夜時吹，會吵到鄰居的東西，說不定就能求救成功了。

田中圭一也補充說明，這個哨子並非單單掛在廁所，他也會放一個在床邊、甚至是外出常用的包包中，以備不時之需。

許多網友稱讚這個做法十分周到，獨居人士應該多考量安全問題，「在廁所內出意外的機率確實很高」、「我爸媽也提醒過同樣的事」、「很讚的主意呢，我也要買來放在我家」。

還有人針對哨子的使用提供了不同的建議，「可在哨子上貼螢光貼紙，就算燈光昏暗也能一眼看到」、「是我的話會在床的周圍掛兩個」、「可以事先告知鄰居，若聽到這個聲音就馬上打119，這樣很棒呢」。

也有人表示，若是老人家跌倒的話，可能已經沒力氣吹哨子了。對此，留言區有不少人分享了其他好物，「可以購買只要握著、或是拉繩子就能發出聲音的警報器」、「Apple watch的跌倒偵測可以自動撥打緊急電話、也能傳送定位，就算沒力氣了也不用擔心」、「也可以買廁所用的緊急求救按鈕」。

對此，田中圭一回應，需要用電的產品可能會有沒電或故障等情況出現，哨子的話因為便宜還能夠大量購買，所以他才會選擇拿來當作備案，當然自己也會和其他電子產品搭配使用。