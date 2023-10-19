男女通吃…網紅1年睡300人 她引以為傲：做完充滿力量

奈特經常在社群媒體上分享火辣照片。（截圖自Instagram@/anniekknight）

澳洲 一名成人網紅經常在自己的社群媒體 上分享火辣的照片，日前她上節目更宣稱自己是「N百人斬」，有過性行為的對象一年就多達300人，性開放的態度令人瞠目咋舌。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年26歲的奈特（Annie Knight）其實原本是一般公司的行銷專員。一開始她只是利用工作之餘的私人時間經營成人社群OnlyFans，不過由於經營的網站意外被老闆發現，結果導致自己被解雇。

奈特表示，公司認為奈特是經營「副業」，且發布的圖片太過不雅，兩點都違反了公司的政策。雖然如此奈特得知被解雇時非常沮喪，但她決定乾脆認真經營自己的OnlyFans，現在每天光靠上傳情色照片或影片就能日賺1000美元。

近期她接受電視節目訪談，在節目上提到，她光是一年內就跟300人發生過關係，最高紀錄她甚至一天找過5個不同的對象。奈特的性伴侶通常都是在交友軟體上認識的，發生關係的對象男女都有。她認為性愛讓她感覺良好，每次完事後她都覺得「充滿力量」，一點都不引以為恥。

不僅如此，她更大方表示，自己手機的快速撥號名單上列了一些「常客」，只要每次想「壞壞」就會主動打電話聯繫他們。奈特因此被稱為「澳洲性生活最活躍的女性」，不過這樣的言行也不是誰都能支持，奈特就曾收到網友留言說她「令人噁心」。