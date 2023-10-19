我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

深夜旅館房門響 女開門中彈 華人目擊嚇壞

男女通吃…網紅1年睡300人 她引以為傲：做完充滿力量

聯合新聞網／即時報導
奈特經常在社群媒體上分享火辣照片。（截圖自Instagram@/anniekknight）
奈特經常在社群媒體上分享火辣照片。（截圖自Instagram@/anniekknight）

澳洲一名成人網紅經常在自己的社群媒體上分享火辣的照片，日前她上節目更宣稱自己是「N百人斬」，有過性行為的對象一年就多達300人，性開放的態度令人瞠目咋舌。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年26歲的奈特（Annie Knight）其實原本是一般公司的行銷專員。一開始她只是利用工作之餘的私人時間經營成人社群OnlyFans，不過由於經營的網站意外被老闆發現，結果導致自己被解雇。

奈特表示，公司認為奈特是經營「副業」，且發布的圖片太過不雅，兩點都違反了公司的政策。雖然如此奈特得知被解雇時非常沮喪，但她決定乾脆認真經營自己的OnlyFans，現在每天光靠上傳情色照片或影片就能日賺1000美元。

近期她接受電視節目訪談，在節目上提到，她光是一年內就跟300人發生過關係，最高紀錄她甚至一天找過5個不同的對象。奈特的性伴侶通常都是在交友軟體上認識的，發生關係的對象男女都有。她認為性愛讓她感覺良好，每次完事後她都覺得「充滿力量」，一點都不引以為恥。

不僅如此，她更大方表示，自己手機的快速撥號名單上列了一些「常客」，只要每次想「壞壞」就會主動打電話聯繫他們。奈特因此被稱為「澳洲性生活最活躍的女性」，不過這樣的言行也不是誰都能支持，奈特就曾收到網友留言說她「令人噁心」。

奈特經常在社群媒體上分享火辣照片。（截圖自Instagram@/anniekkn...
奈特經常在社群媒體上分享火辣照片。（截圖自Instagram@/anniekknight）

澳洲 社群媒體

上一則

手指月亮被割耳、室內戴帽會禿頭…網熱議「家庭迷信」

延伸閱讀

澳洲防長：台海衝突後果嚴峻 澳洲不能被動旁觀

澳洲防長：台海衝突後果嚴峻 澳洲不能被動旁觀
網紅打卡帶動小吃店錢潮 有人擴張有人平常心

網紅打卡帶動小吃店錢潮 有人擴張有人平常心
奇葩飛機餐 只發4個饅頭、1片白菜…南航：中式點心

奇葩飛機餐 只發4個饅頭、1片白菜…南航：中式點心
費城網紅盜賣影片落網 法院拍賣50豪車付賠款

費城網紅盜賣影片落網 法院拍賣50豪車付賠款

熱門新聞

三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

2023-10-13 20:05
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

2023-10-12 01:05
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。（取材自canva）

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

2023-10-14 01:09
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

2023-10-14 22:30
透過血型分析，瞭解四血型討厭的上司風格。(ingimage)

4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

2023-10-16 04:31

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」