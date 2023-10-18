習近平夫婦設宴菜單曝光 北京烤鴨、貴州茅台 冰花鍋貼主食上桌

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的貴賓晚宴顯中國特色。（取材自央視）

「一帶一路 」晚宴17日在北京 人民大會堂舉行，是中國國家主席習近平及夫人彭麗媛歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。歡迎晚宴菜單及長40多公尺長桌布置也隨之曝光。菜單中有北京烤鴨、酒水裡包含貴州茅台，盡顯中國特色。

央視新聞報導，40多公尺的長桌上每個位置都擺放了不同國家的國旗，並用細線保持整齊畫一。

長桌中間是「一帶一路」的展示，透過中歐鐵路、高鐵、西安鐘樓、大雁塔、中國國際絲路中心大廈等交織出古代與21世紀現代絲綢之路的景象。另外，還有馬車、木船、港口等反應現代化進程的裝飾物；以及瓷器、茶葉、絲綢等中國自古以來對外出口貿易的物資。

最受關注的晚宴菜單部分，首先為冷盤，熱菜有沙蔥牛肉、北京烤鴨、什錦蔬菜和全家福；主食甜點包括冰花鍋貼、蟹黃燒賣、天鵝酥、象形枇杷、水果、冰淇淋等。

飲料可選擇咖啡 和茶；酒水部分則全部為中國產，有2009年的長城干紅、2016年的張裕干白及貴州茅台酒。

曲目單有中國民歌《喜洋洋》、《紅梅花兒開》、《茉莉花》等，以及用印尼、寮國、蒙古等國家樂曲組成的《亞洲之聲》，同時還有《亞非之聲》、《非洲之聲》、《亞歐之聲》等多國樂曲組合。