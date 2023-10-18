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10月下旬3生肖運勢爆發 事業升官、小人退散、財運旺到擋不住

聯合新聞網／ 即時報導
從10月23日開始，這3生肖的運勢如日中天，不僅財神降臨，小人退散，還擁有無盡的好運和幸福。示意圖。(取材自ingimage)
從10月23日開始，這3生肖的運勢如日中天，不僅財神降臨，小人退散，還擁有無盡的好運和幸福。示意圖。(取材自ingimage)

10月下旬，正是秋高氣爽、收穫滿滿的季節。根據《搜狐》指出，從10月23日開始，這3生肖的運勢如日中天，不僅財神降臨，小人退散，還擁有無盡的好運和幸福。

生肖鼠

生肖鼠的人天生充滿機智和適應能力，即將迎來一段充滿好運的時光。財富和收入方面，將有意外的增長，帶來令人驚喜的好運。無論是在投資、生意還是工作上，都能獲得顯著的成功。生肖鼠的辛勤工作將獲得回報，並贏得他人的信任和稱讚。與此同時，負面影響將遠離他們，不再妨礙他們前進，能更輕鬆且順利地實現自己的訂定目標。

生肖兔

生肖兔的人具有卓越的社交能力，擁有廣泛的人際關係，即將進入一個幸運的時期，除了感受到親人和朋友的溫暖和關愛，與愛人的關係也會更加和諧，充滿溫馨和滿足。同時，生肖兔的人周圍將充滿好運的氛圍，各種機會將接二連三地出現。無論是事業發展還是財富累積，都將達到新的高峰，若能抓住迎面而來的機會，勇敢地追求自己的夢想，就能享受美好的幸福生活。

生肖狗

屬狗的人個性穩重、行事積極，並以可靠著稱，贏得了許多貴人的支持。他們即將受到財富之神的眷顧，帶來豐富的財富和穩定的收入，迎來財運的巔峰。像是投資將取得顯著的回報，金錢將源源不斷地湧入。同時，他們的人際關係也將達到新的巅峰。在生活和事業領域，會得到更多人的支持和認可，事業有望更上一層樓。若能毫不猶豫地抓住眼前的機會並勇往直前，將是一個實現財富和事業目標的絕佳時機。

投資

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