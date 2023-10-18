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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

英國又貴又冷 他賣了房帶妻女以世界為家「這站玩到台灣」

聯合新聞網／即時報導
克里斯一家陸續在泰國、中國和馬來西亞居住，也曾來台灣旅行。（截圖自tiktok／＠thehutchinsons）
克里斯一家陸續在泰國、中國和馬來西亞居住，也曾來台灣旅行。（截圖自tiktok／＠thehutchinsons）

英國一家人因為受不了英國持續高漲的生活開銷，決定變賣房產，以「世界各地」為家，過著「遊牧民族」的生活，引發不少討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，克里斯（Chris Hutchinson）和太太塔米拉（Tamira Hutchinson）育有3個小孩，分別是9歲、7歲和3歲。雖然孩子年紀都還很小，但夫妻倆卻毅然決然賣掉英國的房子，帶著小孩探訪世界各地。

@thehutchinsons

What is there to see in Taipei, Taiwan? 🇹🇼 #taiwan #taipei #fulltimetravelfamily #travelfamily #ukfamily #travelwithkids

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半年前，兩人帶著孩子到泰國、中國和馬來西亞短暫居住，近期也到台灣旅遊，體驗了台北捷運和爬四獸山。克里斯說，會搬離英國有五大原因，其中最主要的就是持續高漲的物價。他表示，為了負擔生活必需品和有棲身之處，每天都得拚命工作，根本沒有享受生命的餘地。為了要負擔生活開銷，夫妻倆都得長時間工作，也因此錯過陪女兒成長的時間。

除此之外，他也認為英國社會現在的「意識形態」太過敏感，不管說什麼都能冒犯不同族群，在英國講話總得小心翼翼。他覺得英國社會有一股「負面情緒」，常在路上遇到有「路怒症」的駕駛，或是聽說同事勾心鬥角、人與人互相貶低。另外因為英國長年天氣都是濕冷的狀態，也讓他覺得不適合居住。

克里斯的言論吸引不少網友留言。不少網友都認為他很聰明，懂得及時「逃離」，甚至還有網友開玩笑問說「還有空房嗎？」希望能搬去和他們一起住。

泰國 捷運 過敏

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