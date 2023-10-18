NBA爵士主場賣喬丹Logo T 「勾起那些年愛恨情仇」被罵爆

爵士主場賣的T恤竟然有大大的喬丹商標在上面，引起爵士球迷不滿。 （取自X平台）

爵士隊史最輝煌的時期在1990年代，這十年間靠著史塔克頓（John Stockton）和馬龍（Karl Malone）的帶領，全數進入季後賽 ，更曾在1997、1998兩季連續打入總冠軍戰，無奈最終都被公牛隊給擋下，是爵士球迷心中永遠的痛，近期爵士主場商店新上架的商品更再度勾起這份愛恨情仇。

爵士主場近期上架新商品，沒想到迅速被球迷們給「罵爆」，原因很簡單，那就是上面印有親手終結爵士冠軍夢的「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）商標，這個招牌飛人標誌不只在整件衣服最顯眼的位置，甚至擺在爵士的隊名上方，頗有「在爵士頭上爆扣」的意味。

商品照片在網路上流傳開來後隨即引起廣大爵士球迷的憤怒，球迷們在網路上紛紛表達不滿：「不管是誰允許這種設計的，給我解雇就對了」、「不如拿到芝加哥賣，應該會很夯」、「他們有安排集體焚燒典禮嗎」、「沒被喬丹深深打擊過的球迷們可能覺得這設計還可以，但死忠爵士迷可不OK」

事實上每支球隊都有相同設計的聯名商品，不過爵士官方已迅速下架該商品，可謂出版即絕版。

喬丹率領的公牛在1997、1998賽季都用6場比賽解決爵士，而這兩年喬丹不只都獲選為FMVP，更數度上演神蹟表現，包括1997年帶著流感 狂砍38分、1998年封王戰名留青史的「Last Shot」，留下許多經典時刻。