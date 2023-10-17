中國鋼琴大師劉詩昆84歲又當爸 小37歲妻子生了兒子

劉詩昆在香港銅鑼灣貝樂思鋼琴學院彈奏鋼琴獨奏曲《我的祖國》。（新華社）

中國84歲鋼琴大師劉詩昆又生了一個兒子，現任妻子孫穎近日在微信 朋友圈報喜，稱3歲的女兒劉蓓蓓當了姊姊，她為劉詩昆再添一子，湊成「好」字。

孫穎寫道︰「你讓我心醉，妳讓我心碎；生命本源的赤誠與真摯，不含分毫雜質，讓我如同裝上了『淚掣』！歡迎我們家庭的新成員，7.3磅的Tim Tim Lau劉天天（劉蓓蓓的天秤弟弟，小名添添）來到美麗的人世間。」

孫穎分享兒子劉天天的照片，還有女兒貝貝跟她視像對話的截圖，貝貝看到媽媽與弟弟時感動得眼濕濕。

劉詩昆與孫穎2017年結婚，兩人年紀相差37歲，女兒貝貝2020年在美國出生，當時劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，打破已故賭王何鴻燊在78歲與四太梁安琪生下女兒何超欣的紀錄。

劉詩昆1939年出生於天津，是在國際樂壇享有盛譽的中國著名鋼琴家，代表作品有《青年鋼琴協奏曲》和鋼琴協奏曲《戰台風》等。1978年，劉詩昆所在的中國藝術團赴美國巡演，他成為最早訪美的中國藝術家之一。