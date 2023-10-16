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哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」

聯合新聞網／即時報導
被捕獲的恐怖份子，正被施以連續聽8小時以上兒歌的酷刑。（取材自X@TheMossadIL）
被捕獲的恐怖份子，正被施以連續聽8小時以上兒歌的酷刑。（取材自X@TheMossadIL）

以哈戰爭持續至今，造成數千人死亡，成為以色列近50年來與巴勒斯坦最嚴重的衝突。15日，以色列情報特務局（摩薩德，The Mossad）在X上發布一則影片，影片中被捕獲的哈瑪斯恐怖份子，正被施以連聽8小時以上兒歌的「酷刑」。

影片中，這些囚犯的雙手被綁起來，雙眼也被用白布遮住，大部分的人看起來筋疲力盡。然而，背景卻在播放歡快音樂，整體十分違和。推主說明，這首兒歌是以色列家喻戶曉的歌曲，如果是有養育8歲以下小孩的父母，應該很能理解這些恐怖份子的心情。更有不少人在推文底下建議，應該播放「Baby Shark」。

不過，影片內有一名男子隨著音樂搖擺，看起來很享受。許多網友認為他再繼續聽幾個小時，應該就沒辦法如畫面中一樣自在輕鬆了。

一名網友在PTT軍武版分享這段影片，並表示「如果讓我連續8小時聽巧虎／天線寶寶／湯瑪士小火車的主題曲，我應該也會崩潰。」他補充，之前科普電視節目「流言終結者」（MythBusters）曾做過酷刑測試，其中水刑效果最佳，但聲音及睡眠剝奪對摧毀心智的效果，似乎也不遑多讓。

此篇文章引發不少網友熱議，紛紛表示，「這算虐囚嗎？」、「精神方面的虐待方式玩法比肉體多很多」、「太不人道了」、「放8小時兩隻老虎的確是酷刑」、「8小時福利熊」、「記得有監獄放baby shark，讓犯人集體崩潰投訴」。

以色列 監獄 巴勒斯坦

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