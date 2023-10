哈瑪斯被捕人員 遭連聽8小時「兒歌酷刑」

以哈戰爭持續至今,造成數千人死亡,成為以色列 近50年來與巴勒斯坦 最嚴重的衝突。15日,以色列情報特務局(摩薩德,The Mossad)在X上發布一則影片,影片中被捕獲的哈瑪斯恐怖份子,正被施以連聽8小時以上兒歌的「酷刑」。

影片中,這些囚犯的雙手被綁起來,雙眼也被用白布遮住,大部分的人看起來筋疲力盡。然而,背景卻在播放歡快音樂,整體十分違和。推主說明,這首兒歌是以色列家喻戶曉的歌曲,如果是有養育8歲以下小孩的父母,應該很能理解這些恐怖份子的心情。更有不少人在推文底下建議,應該播放「Baby Shark」。

不過,影片內有一名男子隨著音樂搖擺,看起來很享受。許多網友認為他再繼續聽幾個小時,應該就沒辦法如畫面中一樣自在輕鬆了。

The theme song to children's entertainer Meni Mamtera plays for 8 hours straight for captured terrorists.



If you're an Israeli parent with children under 8 you *know* this feeling. pic.twitter.com/P6K1sBiN9E