泰勒絲電影票房奇蹟：1張票高達20元 粉絲獲准在影院開派對

泰勒絲10月11日在洛杉磯出席演唱會電影首映。（路透）

繼巡迴演唱會門票銷售一空後，泰勒絲 （Taylor Swift）再度展現「吸金」魔力，她的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour）開映戲院就被粉絲擠爆，開出9600萬美元紅盤，成為本周北美票房冠軍。

泰勒絲演唱會電影獨特的發行方式、高級的定價、巨星效應及輕鬆的電影院 禮儀，使本片成為無可否認的熱門大片。已經看過演唱會的粉絲，會想要再看一次電影重溫當時的氣氛；搶不到演唱會門票、沒錢買票的人，則會選擇進電影院感受演唱會的聲光效果。

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」採突襲上映。（Getty Images）

打破傳統1／周一到周三沒有場次

澎湃新聞網報導，這次「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的高票房，也占了高票價的便宜。該片的成人全價票售價高達19.89元一張，遠超出目前北美影院約12美元的平均票價。也因此，9600萬美元的成績，換算下來差不多是500萬觀影人次。

觀眾人次的對比，也反映出「泰勒絲：時代巡迴演唱會」畢竟只是一部演唱會電影。這部全長165分鐘的作品，純粹只是她今年8月時在加州 演唱會的演出實況；除了粉絲願意埋單外，對於普通路人而言，吸引力還是有限。但反過來說，明明市場存有局限性，結果還能獲得如此票房佳績，更能說明泰勒絲掀起的這股熱潮有多厲害。

和傳統影片不同，泰勒絲演唱會電影只在周末放映，周一到周三根本就不安排任何場次。也因此，雖然有分析人士預測其最終北美票房可以上看2億美元，但持不同意見者也不在少數。

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」特別款爆米花桶在美國多個院線上市。（美聯社）

打破傳統2／突襲上映想拚首周1億元

目前為止美加票房最高的演唱會電影是2011年的「小賈斯汀：永不說不」（Justin Bieber: Never Say Never），下檔時的總收入來到7300萬美元，其次是已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）2009年的「麥可傑克森: 未來的未來演唱會電影」（Michael Jackson's This Is It），票房7210萬美元。

對比之下，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」目前的北美票房，已超過上述幾部電影的全程票房。

值得一提的是，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」整個橫空出世的狀態，用一句話來概括就是不按牌理出牌：沒有電影公司參與，直接找到AMC院線來做發行；沒有專業公關公司負責營銷，宣傳企畫都由泰勒絲自己的團隊操辦；可以說是有一種取消中間商，直接C2C的意味。最後，臨到上映之前，該片果然也搞了突然襲擊，讓所有人再次大吃一驚。

原本，和絕大多數新片一樣，該片應在周五開始首映，結果卻在10月11日周三中午11點忽然宣布，第二天——也就是周四的下午六點，就會開始提前放映。

這樣的突擊做法，給該片帶來了更多的媒體話題，對於院線來說，也增加額外收入。據分析，發行方AMC之所以要提前一天突襲，恐怕是預見到了開畫票房距離他們原本以為的1億元，還有幾百萬元的缺口，所以想要提前一天上映，衝擊一下這個整數關口，但結果還是未能如願。

對於AMC的做法，被迫加班的其他院線人士，確實頗有微詞。當然，整體而言，影院經營者還是非常感謝「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的降臨。畢竟，繼「「Barbie芭比」（Barbie）、「奧本海默」（Oppenheimer）之後，北美新片有些後繼乏力。今年10月，如果沒有這部演唱會電影，只靠恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）撐場的畫，估計整個10月的票房，很難達到4億元。

泰勒絲的影迷在電影院前慶祝。（Getty Images）

打破傳統3／影院歡迎粉絲歌舞開派對

事實上，為了迎接「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的上映，北美影院行業也祭出了各種招數。

在密西根州經營鳳凰院線（Phoenix Theatres）的克里·雅格布森表示，自己入行40多年，還從未見過這麼受歡迎的演唱會電影，「它就像是演唱會電影裡的『星際大戰』（Star Wars）」。為了迎接該片上映，他們提前升級影院設備，對於有觀眾會興奮地站起來載歌載舞的情況，雅格布森倒是表示非常歡迎，他們甚至還準備好了大量供觀眾使用的氣球，還準備了影片放映之前的全場卡拉OK環節，總之一切都是為了炒熱氣氛。

而在新澤西開電影院的盧克鮑爾斯也告訴媒體，只要觀眾不在他家影院裡大肆破壞，其他任何行為他們都可以接受。反正他都已經未雨綢繆，多招了1倍的清潔人員。「花了不少錢，但都值得。我們會有人不斷巡視，確保場面不會失控，但絕對不會影響現場的氣氛，畢竟，這就是一場大型的派對。我們已經預想到了屆時影院地毯上會滿是爆米花的情況，所以需要多一倍的清潔人手。總之，只要不破壞東西，隨便大家怎麼來。」

對於在田納西經營汽車影院的巴里弗洛伊德來說，觀眾站起來、跳起來，空間上本就完全不成問題。「泰勒絲：時代巡迴演唱會」尚未正式上映，他家影院的預售票就已經和整個8月的全部電影票房持平了！最熱門的晚場，將會時隔許久重現300輛汽車擠滿他家整塊場地的盛況。