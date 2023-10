泰勒絲電影票房奇蹟：1張票高達20元 粉絲獲准在影院開派對

泰勒絲10月11日在洛杉磯出席演唱會電影首映。(路透)

繼巡迴演唱會門票銷售一空後,泰勒絲 (Taylor Swift)再度展現「吸金」魔力,她的演唱會電影「泰勒絲:時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)開映戲院就被粉絲擠爆,開出9600萬美元紅盤,成為本周北美票房冠軍。

泰勒絲演唱會電影獨特的發行方式、高級的定價、巨星效應及輕鬆的電影院 禮儀,使本片成為無可否認的熱門大片。已經看過演唱會的粉絲,會想要再看一次電影重溫當時的氣氛;搶不到演唱會門票、沒錢買票的人,則會選擇進電影院感受演唱會的聲光效果。

「泰勒絲:時代巡迴演唱會」採突襲上映。(Getty Images)

打破傳統1/周一到周三沒有場次

澎湃新聞網報導,這次「泰勒絲:時代巡迴演唱會」的高票房,也占了高票價的便宜。該片的成人全價票售價高達19.89元一張,遠超出目前北美影院約12美元的平均票價。也因此,9600萬美元的成績,換算下來差不多是500萬觀影人次。

觀眾人次的對比,也反映出「泰勒絲:時代巡迴演唱會」畢竟只是一部演唱會電影。這部全長165分鐘的作品,純粹只是她今年8月時在加州 演唱會的演出實況;除了粉絲願意埋單外,對於普通路人而言,吸引力還是有限。但反過來說,明明市場存有局限性,結果還能獲得如此票房佳績,更能說明泰勒絲掀起的這股熱潮有多厲害。

和傳統影片不同,泰勒絲演唱會電影只在周末放映,周一到周三根本就不安排任何場次。也因此,雖然有分析人士預測其最終北美票房可以上看2億美元,但持不同意見者也不在少數。

「泰勒絲:時代巡迴演唱會」特別款爆米花桶在美國多個院線上市。(美聯社)

打破傳統2/突襲上映想拚首周1億元

目前為止美加票房最高的演唱會電影是2011年的「小賈斯汀:永不說不」(Justin Bieber: Never Say Never),下檔時的總收入來到7300萬美元,其次是已故流行樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)2009年的「麥可傑克森: 未來的未來演唱會電影」(Michael Jackson's This Is It),票房7210萬美元。

對比之下,「泰勒絲:時代巡迴演唱會」目前的北美票房,已超過上述幾部電影的全程票房。

值得一提的是,「泰勒絲:時代巡迴演唱會」整個橫空出世的狀態,用一句話來概括就是不按牌理出牌:沒有電影公司參與,直接找到AMC院線來做發行;沒有專業公關公司負責營銷,宣傳企畫都由泰勒絲自己的團隊操辦;可以說是有一種取消中間商,直接C2C的意味。最後,臨到上映之前,該片果然也搞了突然襲擊,讓所有人再次大吃一驚。

原本,和絕大多數新片一樣,該片應在周五開始首映,結果卻在10月11日周三中午11點忽然宣布,第二天——也就是周四的下午六點,就會開始提前放映。

這樣的突擊做法,給該片帶來了更多的媒體話題,對於院線來說,也增加額外收入。據分析,發行方AMC之所以要提前一天突襲,恐怕是預見到了開畫票房距離他們原本以為的1億元,還有幾百萬元的缺口,所以想要提前一天上映,衝擊一下這個整數關口,但結果還是未能如願。

對於AMC的做法,被迫加班的其他院線人士,確實頗有微詞。當然,整體而言,影院經營者還是非常感謝「泰勒絲:時代巡迴演唱會」的降臨。畢竟,繼「「Barbie芭比」(Barbie)、「奧本海默」(Oppenheimer)之後,北美新片有些後繼乏力。今年10月,如果沒有這部演唱會電影,只靠恐怖片「大法師:信徒」(The Exorcist: Believer)撐場的畫,估計整個10月的票房,很難達到4億元。

泰勒絲的影迷在電影院前慶祝。(Getty Images)

打破傳統3/影院歡迎粉絲歌舞開派對

事實上,為了迎接「泰勒絲:時代巡迴演唱會」的上映,北美影院行業也祭出了各種招數。

在密西根州經營鳳凰院線(Phoenix Theatres)的克里·雅格布森表示,自己入行40多年,還從未見過這麼受歡迎的演唱會電影,「它就像是演唱會電影裡的『星際大戰』(Star Wars)」。為了迎接該片上映,他們提前升級影院設備,對於有觀眾會興奮地站起來載歌載舞的情況,雅格布森倒是表示非常歡迎,他們甚至還準備好了大量供觀眾使用的氣球,還準備了影片放映之前的全場卡拉OK環節,總之一切都是為了炒熱氣氛。

而在新澤西開電影院的盧克鮑爾斯也告訴媒體,只要觀眾不在他家影院裡大肆破壞,其他任何行為他們都可以接受。反正他都已經未雨綢繆,多招了1倍的清潔人員。「花了不少錢,但都值得。我們會有人不斷巡視,確保場面不會失控,但絕對不會影響現場的氣氛,畢竟,這就是一場大型的派對。我們已經預想到了屆時影院地毯上會滿是爆米花的情況,所以需要多一倍的清潔人手。總之,只要不破壞東西,隨便大家怎麼來。」

對於在田納西經營汽車影院的巴里弗洛伊德來說,觀眾站起來、跳起來,空間上本就完全不成問題。「泰勒絲:時代巡迴演唱會」尚未正式上映,他家影院的預售票就已經和整個8月的全部電影票房持平了!最熱門的晚場,將會時隔許久重現300輛汽車擠滿他家整塊場地的盛況。