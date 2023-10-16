4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

透過血型分析，瞭解四血型討厭的上司風格。(ingimage)

個性不同的人，若是擔任職場的管理職位，帶領下屬的風格也各不相同。日本 網站「占TV」近來就分析四種血型的人，他們在當下屬時，最討厭碰到什麼類型的上司。

血型A型

做事一板一眼的A型，相當重視時間與金錢上的管理。像是他們絕對不會允許開會遲到，或者是有什麼經費沒有如期入帳等等。因此在碰上不守規矩，行程總是亂七八糟，又或者在月底結算時，常常東漏西漏的上司，A型可是完全不能接受。

血型B型

性格自由奔放，不喜歡被束縛的B型，在一定程度上還是會聽命行事。但當他們有了新點子，想提案時卻被上司以「以前都是怎樣怎樣的」否決掉的話，就會讓B型的人徹底失去幹勁，覺得這種腦袋頑固的上司，沒有值得效力的必要性。

血型O型

野心強大的O型，希望能夠跟隨有著廣大願景，未來充滿無限可能的團隊。相對地，只是過一天算一天，不斷重複同樣業務的上司，可是會讓他們大失所望。在工作熱情消去之下，他們會寧願去找尋其他工作，朝自己想要的目標前進。

血型AB型

AB型的人擅長分析，但也常常因為想太多，容易有猶豫不決的狀況。因此對AB型的人而言，會希望能夠跟隨做事果斷的上司，來彌補自身的缺陷。如果上司也不巧是優柔寡斷的個性，往往會讓他們產生不滿，內心吶喊著「給我負起責任下決定啊」。