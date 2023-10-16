迪士尼100周年 「8個重要數字」看一世紀發展

迪士尼公司16日迎接創業100周年。（路透）

迪士尼 公司今天迎接創業100周年，從電影、電視節目到主題樂園 ，百年來持續以神奇魅力吸引著兒童與成人。儘管受到串流影音衝擊，迪士尼股價掉到高峰期的一半以下，但回顧迪士尼締造的「魔法」，這個帝國的地位依舊難以撼動。

以下是「日本經濟新聞」統整迪士尼的重要數字紀錄。

1) 52億美元，年度周邊商品銷售額

1923年，當時好萊塢的電影產業剛開始興起，華特迪士尼（Walter Disney）與羅伊迪士尼（Roy Disney）兄弟在洛杉磯的車庫裡創辦了一個動畫工作室。推出的第一個廣受歡迎角色是「幸運兔奧斯華」（Oswald the Lucky Rabbit）。

這個角色的版權後來被環球影業奪取，意志消沈的華特迪士尼於是創造了「米老鼠」（Mickey Mouse），由華特的妻子命名，成為迪士尼最受歡迎的角色之一。除了米老鼠之外，迪士尼還製作了60多部動畫，包括1977年的「小熊維尼」（Winnie-the-Pooh）、2013年的「冰雪奇緣」（Frozen）等。據統計，迪士尼在2022年包括服裝、玩具等周邊商品的年度銷售額高達52億美元。

2) 23兆日圓（約15.3億美元），市值

迪士尼於1957在紐約證交所上市，1991年成為第一個被納入道瓊工業指數的娛樂公司。

迪士尼目前主要業務包括電影、主題樂園等，自從艾格（Bob Iger）在2005年擔任執行長以來，他透過皮克斯（Pixar）、漫威影業（Marvel）和盧卡斯影業（Lucasfilm）等重大收購案擴大事業版圖，市值一度高達3400億美元，但在13日減至1500億美元。

3) 2018年，Netflix 股價市值首度正式超越迪士尼

串流影音龍頭Netflix正在撼動巨大的迪士尼帝國。2018年首次出現黃金交叉，Netflix以市值1531億美元，超越迪士尼的1520億美元。

Netflix在2007年開始推出串流媒體產品，2012年起自行製作電視劇和電影，大獲成功，動搖迪士尼在好萊塢的地位，兩者競爭激烈。

4) 108億美元，赤字

迪士尼對Netflix的竄起產生危機感，除了停止對Netflix提供內容，並在2019年推出了自家影音串流服務Disney+，但由於前期投資較高，目前仍處於營業赤字108億美元。

迪士尼公司16日迎接創業100周年，串流興盛也讓推出了自家影音串流服務Disney+。（路透）

然而，串流影音逐漸成為主流。尼爾森調查顯示，2023年7月，美國觀眾收視時數最高的主要平台是串流影音，達到38.7%，有線電視和無線電視的合計收視比率首次跌破50%。

5) 16年，艾格擔任迪士尼執行長總計時間

現年72歲的艾格從美國三大廣播電視公司之一美國廣播公司（ABC）的低階員工一路晉升到高層，在公司併入迪士尼後，於2005年成為迪士尼執行長。

他上任後立即與已故的蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）談判，以74億美元收購皮克斯，成為迪士尼日後的金雞母。艾格將迪士尼打造成一家媒體與娛樂集團，使得銷售額翻了一倍，市值翻了5倍。

艾格在2021年卸任執行長，但他欽點的繼任者包正博（Bob Chapek）因為不尊重創作者掀起反彈，失去高階主管支持，艾格在2022年11月閃電回鍋。

6) 3%，裁員規模

艾格回歸後宣布裁員3%，包括動畫電影「巴斯光年」（Lightyear）的導演也被裁掉，預估節省成本超過55億美元。

艾格今年7月受訪時表示，「我不認為傳統電視資產是核心」，顯示出售公司部分電視資產的可能性。上個月，有報導稱美國傳媒大亨艾倫（Byron Allen）提出以100億美元收購ABC和其他頻道，迪士尼的電視資產將如何重整備受矚目。

7) 53%，票房收入減少比率

電影可說是迪士尼的祖傳事業。2019年，迪士尼的真人版「阿拉丁」、「獅子王」和「玩具總動員4」等電影大獲成功，創下突破10億美元大關電影最多的一年。據電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo）數據，那一年全球票房最高的前5名電影當中，有4部出自迪士尼，總票房約70億美元。

然而，迪士尼的巔峰似乎已經過去，取而代之的是賠錢作品。2022年，迪士尼在票房前5的位置僅拿下兩名，總票房收入下降53%。今年，動畫電影「元素方城市」（Elemental）表現不如預期，落後於華納兄弟的「Barbie芭比」和環球影業的「超級瑪利歐兄弟電影版」。

8) 1億人次，迪士尼樂園全球造訪人數

儘管動畫部門赤字連連，但迪士尼在全球的6間迪士尼樂園持續填補虧損，每年造訪人數合計超過1億人次。迪士尼主題樂園在今年4到6月的營業利潤約為24億2500萬美元，占總利潤的70%。

不過，因應通膨，全球迪士尼樂園相繼調整票價，像是東京迪士尼的票價今年10月起首次有票種漲破1萬日圓，來到1萬900日圓。