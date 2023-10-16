距離地球3.8億千米 18日將迎今年「最遠火星」

火星將於10月18日運行至本輪會合周期中距離地球最遠的位置。屆時，火星與地球大約相距2.54個天文單位，約合3.8億千米。圖為英國藝術家Luke Jerram的作品「火星：戰爭與和平」，8月11日展示在倫敦肯辛頓市政廳廣場。（Getty Images）

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，地球的「鄰居」火星 將於10月18日運行至本輪會合周期中距離地球最遠的位置。屆時，火星與地球大約相距2.54個天文單位，約合3.8億千米。這也是今年火星與地球的最遠距離。

王科超介紹，火星和地球都是太陽系中圍繞太陽公轉的行星，它們之間的距離時遠時近。這兩顆行星的平均會合周期約為780天，即26個月左右。每個周期中，火星與地球會迎來一次「相會」，也會迎來一次距離最遠。本輪會合周期里，火星已於2022年12月1日運行至距離地球最近的位置，當時與地球距離約為0.54個天文單位。

然而，每次會合周期中火星和地球的最近、最遠距離也有差異。「火星距離地球的最近距離大約為5500萬千米，最遠距離超過4億千米。這意味著，火星上的探測器與地球進行一次通信，最短需要約3分鐘，最長需要約22分鐘。」王科超說。

作為「地球近鄰」，火星一直是科學家和宇航員們的探索熱點。現代研究發現，火星地表廣泛分布著的氧化鐵，使它呈現出一種紅色的外觀。與地球類似，火星的構成以硅酸鹽岩石為主。火星的地形也非常豐富，地表也有類似地球上的河谷、沖積平原、三角洲、沙漠以及極地冰蓋等。和地球一樣，火星上也有沙塵暴 。火星沙塵暴的時間可持續三個月以上。

「火星被認為是除地球之外，有可能曾孕育、存在過生命的另一顆行星。對人類來說，它不僅是一顆行星，更代表著對宇宙未知、人類未來生存發展的探索。這就是我們對火星情有獨鍾的原因。」王科超說。