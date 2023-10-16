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NBA新賽季將有首名亞洲裁判 南韓黃仁泰舉家來新澤西追夢

中央社／台北16日電
南韓籃球裁判黃仁泰（Intae Hwang）將於2023-24賽季加入NBA執法團隊。（美聯社）
南韓籃球裁判黃仁泰（Intae Hwang）將於2023-24賽季加入NBA執法團隊。（美聯社）

根據美國職籃NBA官網報導，原發展聯盟的南韓裁判黃仁泰（Intae Hwang），將在2023-24年賽季加入NBA的執法團隊，他也成為首名非北美出身的NBA裁判。

44歲的黃仁泰出生在韓國，擁有15年國際籃球總會（FIBA）的吹判經驗，曾參與過2016年里約奧運及2019年世界盃男籃賽事，2020年1月他接受了「NBA裁判發展計畫」的邀請，舉家搬到美國新澤西

黃仁泰到美國後全心投入NBA的裁判培訓課程，僅用了18個月就完成了預計三年的計畫，結束後在NBA的發展聯盟擔任兩年的裁判，今年才正式被拔擢到NBA的執法團隊。

根據官網報導，黃仁泰在接下來四年仍舊得「兼職」到發展聯盟吹判，更快速的累積吹判經驗。

黃仁泰會成為籃球裁判也是誤打誤撞，當他還是釜山大學的新鮮人時，在一場比賽的中場休息時間嘗試灌籃失敗，遭到學長們斥責他破壞籃球禮儀，這也讓黃仁泰好奇追問學長所有關於籃球的規則，正巧，斥責他的學長正是一名韓國的業餘裁判，在學長的幫助下，黃仁泰在2004年首度拿起哨子吹判。

黃仁泰在接受華盛頓郵報採訪時表示，「當裁判是會上癮的，儘管每場比賽吹判完之後我都感覺很糟，人們總是對著我大吼大叫，讓我幾乎完全忘記書本上所教的一切，這讓我更想要變得愈來愈好。」

在今年NBA的夏季聯賽，黃仁泰的精準吹判獲得許多NBA官員和其他裁判的認可。他把這件事歸功於自己擁有跆拳道黑帶三段的關係，「這讓我對自己要求嚴格，每場比賽後我都至少重複看五次比賽判罰的重播，沒有工作時就是維持體能訓練、重量訓練，並保持和其他裁判的良好溝通。」

NBA 新澤西 華盛頓郵報

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