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買來後頻出意外 英「詭異微笑畫像」被退貨2次

TVBS新聞網／編輯 易軍堯 即時報導
倫敦橋恐怖體驗館。(取材自官方Instagram@thelondonbridgeexperience)
倫敦橋恐怖體驗館。(取材自官方Instagram@thelondonbridgeexperience)

怪力亂神之事時有所聞，大多數人也都抱持著「寧可信其有」的心態去面對，也正因如此，每當提及鬼神之說，總是能因為其附帶的神祕色彩引起熱烈討論；英國一間恐怖體驗館分享經歷，透露日前買了一幅「被詛咒的畫」之後，不僅館區接連發生怪事，甚至連員工都因不明原因受傷。而該幅肖像畫過去「曾出售兩次被退回」的奇妙過往也被接連翻出，掀起熱議。

綜合太陽報（The Suns）等媒體報導，英國知名的倫敦橋恐怖體驗館（London Bridge Experience）為了增添館內的詭譎氛圍，斥資1600英鎊（1939美元）買下一幅「疑似遭到詛咒的肖像畫」，沒想到怪事卻接二連三襲捲而來。

其中一名工作人員詹姆斯（James Kislingbury）回憶，當初是在eBay上看到拍賣資訊，一眼就對話像深深著迷，並決定將其買下，不料到了取貨當天、準備開車前往時，車子卻因不明原因拋錨不說，自己還在沒多久之後，意外遭逢骨折傷勢。

而從網路上瘋傳的畫面也可以看到，畫中身著粉色上衣的女孩「表情詭異」，似笑非笑的面部勾勒讓人看了直發毛，體驗館的另一名員工雪農（Shannon Fagan）也表示，自己甚至曾在工作時看到一位「身穿黑裙」的鬼魂在近處遊蕩；此外更讓人感到不解的是，在畫像剛抵達的第一天，現場的攝影機、電視機甚至無線網路都無預警癱瘓，連維修人員都找不出原因。

隨著畫像神秘面紗的揭露，過去「驚悚」的靈異體驗也隨即引起討論，最初經手的黑斯廷斯（Hastings）商店經理史帝夫（Steve）表示，這幅畫在賣給體驗館之前已經出售兩次都被退回，前持有者甚至臉色鐵青怒罵「再也不要看到該死的東西」。

疑買到詛咒畫像！詭異微笑招噩運　「電網秒癱瘓」她慘骨折

https://news.tvbs.com.tw/world/2272160

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