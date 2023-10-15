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泰勒絲戀情事業都得意 演唱會電影北美票房近億元稱王

中新社／洛杉磯15日電
泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。(取材自Instagram)
泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。(取材自Instagram)

剛剛過去的這個周末，美國最有影響力的歌手之一泰勒絲(Taylor Swift)成為北美票房當之無愧的王者。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月15日發佈的電影市場數據，25部影片北美周末票房（10月13日至15日）報收約1.35億美元，較前一周末大漲約86%。時隔兩個月，北美周末票房首次回到1億美元標桿之上。

電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）是最新一期北美周末票房十強中唯一的新面孔，也是北美票房此波漲勢的引擎，以一己之力撐起該統計周期北美總票房七成江山。

泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。圖為紀錄片海報造型爆米花桶...
泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。圖為紀錄片海報造型爆米花桶。（Getty Images）

泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。（路透）
泰勒絲推出巡迴演唱會紀錄片在北美首周大賣9600萬元。（路透）

自13日亮相以來，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」橫掃約9600萬美元首映周末票房，在本期榜單上一騎絕塵。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.7，MTC評分84暨必看推薦，爛番茄新鮮度達100%（31評），inemaScore打出最高分A＋。有觀眾稱，該片視聽效果「嘆為觀止」，電影院裡很多歌迷跟著大銀幕上的歌曲合唱，宛如演唱會現場。

在強大新片的衝擊下，開畫反響低迷的恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist：Believer）儘管放映影院稍有增加，第二個上映周末票房環比下跌58.5%，以約1100萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前該片北美累計票房約4493萬美元、總票房約8496萬美元。 

隨著放映影院開始減少，動畫片「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol：The Mighty Movie）此番周末票房環比下跌約38%，以約700萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。目前該片北美累計票房約4989萬美元、總票房超過1.26億美元。

緊隨其後的是與「汪汪隊大電影」同日首映的懸疑驚悚恐怖片「奪魂鋸X」（Saw X）和科幻動作片「A.I.創世者」（The Creator）。

「奪魂鋸X」以約570萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，目前北美累計票房約4143萬美元、總票房約7133萬美元。「A.I.創世者」以約430萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位，迄今北美累計票房約3241萬美元、總票房約7911萬美元。

本期北美周末票房十強其他排名波瀾不驚，仍為華裔影星楊紫瓊參演的懸疑劇情片「

威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice）、劇情片「盲證」（The Blind）、懸疑恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）、動作驚悚片「私刑教育3」（The Equalizer3）和傳記劇情喜劇片「笨錢效應」（Dumb Money），僅名次略有變化。

泰勒絲 電影院 教育

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