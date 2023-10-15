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搭機遭後座3歲孩「狂踢扯髮」 她忍4小時後1招反制

TVBS新聞網／編輯 張庭暄 報導
圖為機艙示意圖。（圖／ingimage）
圖為機艙示意圖。（圖／ingimage）

一對夫妻準備搭乘飛機出國遊玩，因航程長達15小時、準備整路睡覺補眠。然而，後方坐著一對夫妻與孩童，過程中孩童不斷的踢兩人的椅背還抓女子的頭髮並用報紙戳他們，讓夫妻相當痛苦。而後孩童睡著後，女子終於可以休息、並將座椅往後準備躺睡，卻遭到孩童母親直喊不舒服，她立刻以一方式回擊。

根據「鏡報」（The Mirror）報導，一名女士在「Reddit」論壇上發文，自己有天與丈夫搭乘飛機，自晚上8時開始了15個小時的航程、計畫在機上好好補眠。不過有一對夫妻和約三歲大的孩子坐在他們後方。前兩個小時，該名孩童踢了女子和丈夫的椅背、並站在母親的腿上，抓住女子的頭髮、拉扯襯衫，更將報紙塞到女子和丈夫之間的座位後面、並用報紙戳他們。有時，當孩童換站在父親腿上時，換女子丈夫被孩童不斷梯椅背。

最後，孩子在飛機起飛後的約四小時終於安靜，女子便將座位傾斜了四分之三，這時孩童母親拍了拍女子肩膀請她「將椅背抬高一些」，才能讓她較舒服。女子坦言，可以理解該名母親要抱著比同齡身形還要龐大的孩子坐在位子上相當不舒服，不過她仍堅持躺著並不將椅背往前，她坦言「我已經忍受了她的孩子，讓我在飛機上的前幾個小時相當不舒服，且讓我準備睡覺時難以入眠」。

不少家長力挺女子行為，紛紛表示「我是家長，我永遠不會允許我的孩子做出這樣的行為」、「我是家長，我不會讓我的孩子作出這種事。在這樣的長途飛行中，任何人都有可能將椅背往後靠、而且這是你購買的座位！」、「15個小時的飛行，腿上還有一個小孩？他們應給小孩買一個座位，對三個人都有好處」。

3歲孩機上鬧4hr！前座女客遭「狂踢扯髮」　不忍1招神反制

TVBS新聞網

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