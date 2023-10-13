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錯過再等16年 日環食周六上午登場 美西數州可見

記者張聲肇、編譯彭尚興／即時報導
美國西北部至南部數州今天上午至中午可見日環食，圖為2012年5月發生日環食的資料照片。(美聯社)
美國西北部至南部數州今天上午至中午可見日環食，圖為2012年5月發生日環食的資料照片。(美聯社)

14日上午在美國西部數州的天空將上演一場日環食天文奇景。地球、月球和太陽將排成一直線，月球遮擋住部分太陽的光芒，因此月球邊緣會出現一圈火焰般明亮的光環，時間長達五分鐘之久。

屆時從北太平洋到南美巴西，一條寬約130哩的狹長地帶上，民眾仰望天空，即可看到此一景象。西半球其他地區則可看到日偏食。

確切地說，從太平洋時間14日上午8時起，俄勒岡州上空將可觀察到「初虧」，亦即月球的影子開始和太陽重疊，約莫一小時後，完整的火圈才會成形。接著日環食會往東南方逐漸移動，經過內華達、猶他、新墨西哥和德州，最後從墨西哥灣海岸的聖體市(Corpus Christi)「出境」，進入中南美洲。愛達荷、加州、亞利桑那和科羅拉多部分地方也能觀賞得到。至於美國其他地區，則可觀察到新月狀的日偏食。

整個日環食過程歷時約兩個半到三小時，其中在美國上空停留時間約30分鐘，「火圈」延續約五分鐘。

太空總署星球科學家雅莉珊卓·洛克伍德(Alex Lockwood)指出，美國境內的日食路徑上約有650萬居民，只要一抬頭就可欣賞到這個天文景象；另外還有6800萬人居住在200哩範圍內，只要開車一小段路程，也可以目睹此一奇景。因為下次北美上空要再出現日環食，得要等到16年後的2039年。

六個月後的2024年4月28日，墨西哥、美國東部和加拿大將會出現日全食。屆時月球距離地球將會比這次更近，因此會完整遮蔽太陽。那將是一場完全不同的天文景觀。

洛克伍德提醒民眾，觀賞日食一定要戴合格的「日食眼鏡」，一般的太陽眼鏡沒法保護眼睛不受強烈光線傷害；使用雙筒望遠鏡、天文望遠鏡或手機、照相機，記得要在鏡頭前加裝濾光鏡片。

美國西北部至南部數州今天上午至中午可見日環食，圖左為可看見日環食的地區。圖右為2...
美國西北部至南部數州今天上午至中午可見日環食，圖左為可看見日環食的地區。圖右為2024年4月8日可見日全食的地區。(NASA)

墨西哥 加州 太空

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