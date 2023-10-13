是否稱呼哈瑪斯為「恐怖分子」？ BBC遇政治壓力

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」被多個歐美國家列為「恐怖組織」。圖為哈瑪斯成員2001年4月13日在黎巴嫩遊行，他們身上綁著數個假炸彈，頭戴寫有「為神而死」的布條。（美聯社）

巴勒斯坦 伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯 」近日突襲以色列 ，殺害並挾持平民。英國廣播公司（BBC）未在報導直接、全面稱哈瑪斯為「恐怖分子」，引發討論及政治風波。

哈瑪斯（Hamas）名列英國政府恐怖主義組織清單。該組織7日展開對以色列的攻擊，英國政府當天即定調這是一場恐怖攻擊、強調絕可不讓恐怖主義稱勝。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及政府各部會首長近日陸續指出，只有恐怖主義分子（terrorists）一詞能準確形容哈瑪斯成員：他們既不是「好戰分子」（militants），更不是「戰士」（fighters），他們的凶殘暴行也無關「抵抗」（resistance）。

蘇納克說，作為英國的國家廣播公司，BBC「有責任」稱哈瑪斯為「恐怖分子」；近日在中東地區發生的事件沒有「一體兩面」，也不存在「平衡」問題。

BBC表示，其新聞報導對哈瑪斯的稱呼一貫遵循BBC的編採指引。目前BBC沒有改變既定作法或修改指引的規劃。

BBC近日回應中央社詢問指出，BBC一向對用字遣詞態度嚴謹，閱聽眾可發現BBC在報導多處使用「恐怖分子」一詞：BBC會指明這個詞的使用者，例如「英國政府」。相關作法已行之數十年，且與其他傳播媒體一致。

BBC強調，BBC為一「編輯自主」傳媒，職責為精確說明現場情況，以利閱聽眾自行判斷。

據觀察，絕大多數英國媒體以「好戰分子」、「戰士」、「持槍者」（gunman）等詞稱呼哈瑪斯成員，但額外作說明，例如「哈瑪斯在英國為被禁止的法定恐怖組織」。

根據BBC的指引，編採人員不得在未說明引述來源的情況下，在報導中直接使用「恐怖分子」一詞，且「使用帶有價值判斷的言詞務必謹慎」。

指引提到，「恐怖分子」一詞可能有礙、而非有助理解。根據指引，BBC應採用描述性的字眼，例如「攻擊者」（attacker）、持槍者、好戰分子等，並保持客觀。

不過，近日有五位英國資深大律師聯名致函通訊管理局（Ofcom），對BBC的作法表示不認同。他們指出，BBC的用詞實際上是與哈瑪斯站在同一邊、捨棄編採指引要求的「公正」（impartiality）。

信函提到，根據英國法律，哈瑪斯是「恐怖組織」，這是法律事實。BBC選擇的替代用詞僅指涉哈瑪斯的暴力或侵略性，不意味哈瑪斯必然涉及恐怖主義；這類「被稀釋」的描述用語在法律層面較「恐怖分子」不精確。

律師們舉例，在定罪後，稱謀殺犯為「謀殺犯」（murderer），這是完全公正、正確的作法，也是徹底合乎事實的定義，無關「選邊站」。

不過，BBC用詞爭議自7日延燒以來，已有演變為政黨政治競爭熱點的趨勢：執政的保守黨不斷凸顯自己「力挺」以色列，最大在野黨工黨則屢面臨需證明自己未「偏袒」巴勒斯坦或哈瑪斯的壓力，儘管同情巴勒斯坦民眾不等於同情哈瑪斯。

具猶太血統的現任文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）近日要求英格蘭足球協會（Football Association）在13日登場的賽事，使用以色列國旗主題色點亮倫敦溫布利（Wembley）球場拱門地標、展現運動團結人心的力量，卻遭拒絕。佛雷塞對此表示「極度失望」。

根據今天發布的聲明，足協決議球員屆時將佩戴黑色臂帶、開踢前全場默哀，以悼念「在以色列和巴勒斯坦」的無辜受害者。

不過，去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，球場拱門曾亮起烏克蘭國旗主題色；2015年法國發生「查理周刊」（Charlie Hebdo）事件及後續一系列恐怖攻擊，拱門也曾投射法國國旗主題燈光。

針對BBC用語爭議，英國資深記者、BBC全球新聞主編辛普森（John Simpson）10日在前身為推特（Twitter）的X平台發文指出，英國的政治人物清楚明白為何BBC避免使用「恐怖分子」，他們之中許多人過往曾私下表達認同。

他提到，（不加適當說明即）稱人為「恐怖分子」意味「選邊站」；BBC的職責是誠實、「不大聲叫嚷地」向閱聽眾呈現事實、讓他們自行判斷，這就是為什麼BBC能在英國和世界其他地方擁有近5億閱聽人口。

他寫道：「總是有人希望我們（在新聞報導）大聲嚷嚷（rant）。抱歉，我們不做這種事。」

針對民眾投訴抱怨報導未稱哈瑪斯為「恐怖分子」，BBC於11日在網站發布回應，重申多年來的編採指引及「編輯自主」原則。

BBC最近一次更新編採指引是2019年。