牛仔褲怎麼洗？ Levi's執行長曝超怪方法：像洗澡一樣

Levi's執行長透露，牛仔褲若變得很髒，自己會直接穿著褲子到浴室清潔。（示意圖／ingimage）

許多人為了不讓牛仔褲變形，都會盡量不將褲子丟到洗衣機。日前，Levi's執行長奇普‧柏格（Chip Bergh）竟在「CNBC」透露，若自己的牛仔褲真的很髒，他會直接穿著褲子進浴室，並像洗澡一樣，將其抹上沐浴用品。

Levi's執行長柏格曾表示，他為了不讓牛仔褲變形、褪色，絕不會將牛仔褲丟進洗衣機，自己的褲子甚至1年沒洗，使不少人認為「不洗牛仔褲」才是正確保護褲子的方式。

不過，柏格近日在「CNBC」解釋，他只想強調牛仔褲應避免進洗衣機，褲子有部分出現髒污，局部清洗即可，但若褲子真的很髒，他會直接穿著褲子進浴室。他說明，自己會在淋浴時也穿著牛仔褲，並將沐浴用品抹在上面，像是對待身體一樣，清潔自己的褲子。

柏格表示，洗衣服會耗費大量的水資源，且多數衣物在洗滌時，會釋放微塑料汙染環境，因此建議民眾減少將牛仔褲放進洗衣機。

此外，柏格還認為可將褲子放進冷凍庫，藉由低溫 去除異味和殺死細菌。但德拉瓦大學微生物學家史蒂芬（Stephen Craig Cary）卻反對此說法，認為褲子回到常溫環境後，細菌便會再次復活，並直言「要不就是把溫度提高到121°C（殺菌）並持續至少10分鐘，要不就是直接洗了它們！」