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孔曉振婚後一年首放閃小10歲老公 超甜正面牽手照曝光

編輯蔡欣妤／綜合報導
（取材自Kevin Oh Instagram）
（取材自Kevin Oh Instagram）

曾主演多部膾炙人口韓劇，包括「主君的太陽」、「沒關係，是愛情啊！」、「製作人」、「山茶花開時」等的南韓女星孔曉振，去年10月低調與小10歲的創作歌手Kevin Oh完婚。不論婚前婚後都十分低調的她11日突然在個人Instagram上傳結婚周年閃照，首度曝光與老公合照，甜蜜氛圍閃瞎粉絲。

女星孔曉振去年4月透過經紀公司認愛交往兩年的創作歌手Kevin Oh，兩人在同年10月低調完婚，當時婚禮僅邀請親密親友且不對外公開，不過她之後也在Instagram分享許多婚禮花絮照，雖然依然維持她一貫低調的風格，但溫馨且幸福氛圍盡在不言中。

11日為兩人結婚周年紀念日，孔曉振與老公都在Instagram上傳合照慶祝，婚後首度放閃讓粉絲都激動不已，紛紛獻上祝福。孔曉振上傳她與老公在停車場緊抱的背影照，感性寫下：「真是令人惋惜，時間過得真快，已經一年了。」Kevin Oh則是上傳兩人的背影照以及正面牽手照，發文寫道：「一年前的蒙托克，happy one year！」應該是兩人一年前在紐約結婚的照片。雙方罕見放閃讓粉絲紛紛留言祝賀：「終於發合照了！」、「結婚周年快樂」、「終於PO了！我們不是在作夢吧？」。

（取材自孔曉振Instagram）
（取材自孔曉振Instagram）
（取材自Kevin Oh Instagram）
（取材自Kevin Oh Instagram）
（取材自孔曉振Instagram）
（取材自孔曉振Instagram）

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