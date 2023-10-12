孔曉振婚後一年首放閃小10歲老公 超甜正面牽手照曝光

（取材自Kevin Oh Instagram）

曾主演多部膾炙人口韓劇 ，包括「主君的太陽」、「沒關係，是愛情啊！」、「製作人」、「山茶花開時」等的南韓 女星孔曉振，去年10月低調與小10歲的創作歌手Kevin Oh完婚。不論婚前婚後都十分低調的她11日突然在個人Instagram上傳結婚周年閃照，首度曝光與老公合照，甜蜜氛圍閃瞎粉絲。

女星孔曉振去年4月透過經紀公司認愛交往兩年的創作歌手Kevin Oh，兩人在同年10月低調完婚，當時婚禮僅邀請親密親友且不對外公開，不過她之後也在Instagram分享許多婚禮花絮照，雖然依然維持她一貫低調的風格，但溫馨且幸福氛圍盡在不言中。