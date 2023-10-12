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人到中年喜歡一個人？許多網友高喊：這是真的

編譯中心／即時報導
為什麼人到中年喜歡獨處的話題，在網上引發不少的討論。（取材自澎湃新聞）
為什麼人到中年喜歡獨處的話題，在網上引發不少的討論。（取材自澎湃新聞）

關於人到中年喜歡一個人的相關討論，在中國網上一直是熱門話題。澎湃新聞11日一篇文章稱，網上曾流傳一個段子，很多中年男人下班回到家、停好車後，總要在車裡坐上幾分鐘才會上樓。為什麼？「因為一天當中，只有這個時間，是完完全全屬於自己的。」文章一出很快就引起不少網友迴響。

作者稱，「作為一個中年女人，我看到這個段子的時候，心裡很不服。憑什麼？一個人獨處這種好事，難道只有男人知道它的好嗎？我們女性也一樣渴望啊。只不過，我們沒有大張旗鼓地說出來，只在心裡默默地想而已」。

有網友說，「中年人很累，難有『靜息』的機會，『一個人待著』是放鬆自己的最佳選擇！兩耳不聞天下事，一心只想睡個安穩覺！」也有人一語雙關地說，「年輕時喜歡一個人，現在喜歡一個人」。

對於為何年輕時喜歡熱鬧，到了中年卻喜歡一個人？網上有分析稱，這是因為到了這個年紀才懂得愛自己，懂得享受獨處的時光。孤獨是一種能力，20多歲的人，最怕的不是不能和自己相處，而是怕別人不喜歡自己。很多人要到50歲以後，才學會如何獨處，甚至是享受享受獨處的時間。

但也有網友表示，只有家庭、工作蠟燭兩頭燒的中年人，才知道獨處的可貴。有網友就說，「到中年才會明白了，那些下班後躲在車裡抽煙的男人是什麼心態。我也喜歡一個人在車上靜靜地聽著音樂，家庭與工作都必須有一個身分去面對、去負責，只有在車上的幾分鐘，我才是我自己」。

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