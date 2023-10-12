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最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

聯合新聞網／綜合報導
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

還記得年初大火的韓劇「黑暗榮耀」嗎？女主角年少遭校園霸凌，長大後找當初的同學們報仇，故事大快人心。要知道有些星座不拘小節，很多事情過去就忘記，也有些星座非常會記仇，找到機會絕對報復。搜狐網分享，「小心眼，最記仇的三星座」，快來看看跟你想得一樣嗎？

天蠍座 不許人負我

天蠍座以強烈的情感和熱情著稱，但也是出名的愛記仇。

天蠍座感情濃烈，一旦愛上或相信了就非常投入，所以若是受到傷害或背叛，他們很難原諒對方。他們會深深記住曾經受到的傷害，不會輕易忘記，也不會放過傷害他們的人。

天蠍座的人對待背叛或傷害，通常會復仇心態。他們很有耐心，會伺機報復。他們的記仇本質，可能會讓他們顯得刻薄，但也正是這種特質，使他們面對挑戰時，意志力堅強且不屈不撓。

巨蟹座 逃跑是上策

巨蟹座的人以他們的情感敏感性和深情著稱，但也因為他們的小心而出名。

巨蟹座非常珍惜家庭和親情關係，一旦感覺受到家人或朋友的傷害，他們會極度憤怒和受傷。他們會一直記得曾經傷害過他們的人，也不輕易原諒。

巨蟹座不會直接爆發，他們會採取被動方式來表達怨氣，直接疏遠傷害過他們的人，巨蟹座總是傷害深深埋在內心，並且久久難以忘懷。

摩羯座 名譽擺第一

摩羯座的人通常是非常有計畫和目標導向的，也是非常記仇的星座之一。

摩羯座對自己的名聲和聲譽非常看重，一旦受到損害或被誤解，他們會感到非常憤怒。摩羯座的記仇，可是很有組織的方式，他們會尋找機會澄清名譽或復仇。他們會記住那些曾經傷害過他們的人，會在某個時刻採取行動，給對方致命一擊。

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