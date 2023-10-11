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小丸子成年了？日交通宣傳人偶好詭異 網：會多看兩眼

聯合新聞網／即時報導
有日本網友分享奈良縣天川村的交通安全廣告人偶，引起熱議。（取材自X）
有日本網友分享奈良縣天川村的交通安全廣告人偶，引起熱議。（取材自X）

許多活動在宣傳時，都希望能吸引民眾注意及參與。日前，有日本網友在X（原為Twitter）分享一張「天川村青少年健全育成協議會」為交通安全宣導的廣告人偶照，只見大家印象中可愛的櫻桃小丸子，竟被和成年女性的假人身體拼接在一起，詭異的景象瞬間引起網友熱議。

有日本網友在X分享「天川村青少年健全育成協議會」為交通安全宣導的廣告人偶照，只見原本可愛的櫻桃小丸子頭部竟被和成年女性的假人身體拼接在一起，旁邊還拿著提醒民眾注意小朋友交通安全的宣傳旗幟，「愛的提醒，別人家的小孩也與自己的小孩一樣」。

這詭異的廣告人偶來自日本奈良縣天川村，活動為日本定期舉辦的「全國交通安全週」。本是用來提醒民眾注意交通安全，卻因這特別的一幕引起網友熱議，「非常吸引人的小丸子，我會因此多看兩眼」、「這小丸子好性感」、「兒童的頭，下面卻是成人的身體」、「壞小丸子」、「好身材小丸子」、「某種程度上，這廣告很顯眼」、「不管是誰做的，都太神奇了」。

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