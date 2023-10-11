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現實版「黑暗榮耀」網紅遭霸凌12年陳屍湖中 遺言：別放棄我的案子

噓！星聞／即時報導
網紅表藝琳曾分享自己長達12年的就學時期都遭同學霸凌的經歷，近日卻傳出她已離世的消息。（影片截圖）
網紅表藝琳曾分享自己長達12年的就學時期都遭同學霸凌的經歷，近日卻傳出她已離世的消息。（影片截圖）

韓劇「黑暗榮耀」裡的宋慧喬因年幼遭同學受霸凌欺壓，爽快的復仇橋段在網上引起極高討論度。網紅表藝琳（표예림，音譯）看完劇後，出面分享自己長達12年的就學時期都遭同學霸凌的經歷，不料近日卻傳出她已驚離世的消息。

據韓媒報導，10日下午警方接獲有人溺水的報案，警消趕往釜山鎮區草邑洞聖地谷水源地中，經過搜索3個多小時後尋獲一名女子，但找到時人已經沒有生命跡象，警方事後證實死者身分為表藝琳。

表藝琳過去曾開直播承認自己遭受了12年的校園暴力，包含被同學拖到廁所用頭撞馬桶、拖鞋被放圖釘、被辱罵說身上有臭味等等，但由於家境困難，不能搬家也不敢告訴父母，向老師們求救卻遭消極處理，有媒體還稱她的經歷是真實版「黑暗榮耀」。後來有網友匿名成立YouTube頻道，專門攻擊表藝琳精神異常、說謊，就連父母也遭人生攻擊；她曾在4月時一度在自己經營的美容院尋短，7月受訪時曾表示若加害者出面道歉會原諒。

10日表藝琳還在YouTube頻道開直播長達近半個小時，與粉絲們互動，當時有網友留言要她別想不開；並在YouTube頻道的社群平台發出過去她遭校園霸凌，並曝光公開遭霸凌內容後至今所遭遇到的事情，強調「我所經歷的暴力是真實的，我從來沒有說過一句謊話」。此外，她也上傳一段1分29秒影片，標題為「遺書，現在只想解脫」，內容中她向那些指責她說謊的人喊話，強調會用生命證實真相，最後還提到「沒有信心再忍受痛苦，戰勝痛苦，沒有任何理由要繼續生活」、「請不要放棄我的案子」。

表藝琳被發現陳屍湖中。（取材自X平台）
表藝琳被發現陳屍湖中。（取材自X平台）

霸凌 YouTube 韓劇

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