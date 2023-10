NBA／不習慣當好人 火箭布魯克斯首秀「偷襲下體」遭驅逐

儘管在今年世界盃 期間帶領加拿大 擊敗美國拿下銅牌,讓休賽季改披火箭隊戰袍的布魯克斯(Dillon Brooks)瞬間「洗白」,不過在披上新東家戰袍的首場季前熱身賽,布魯克斯就對溜馬泰斯(Daniel Theis)出現「偷桃」動作,遭判二級惡意犯規遭到驅逐出場,似乎宣告將不會因為轉隊而改變打球風格。

過去幾個賽季因為在場上的防守劣跡而成為聯盟「惡棍」代表布魯克斯,今年休賽季在轉戰火箭後,表現一度不被期待,就連跟隨加拿大前往參加世界盃期間,布魯克斯只要一上場就會遭到場邊球迷飽以噓聲。

不過隨著加拿大在世界盃的一路進擊,布魯克斯的強悍球風和好表現也慢慢反轉形象,尤其在銅牌戰對陣美國單場猛轟39分後,更是贏得球迷的滿堂喝采,似乎已順利將惡名「洗白」,就連火箭高層都在觀看了他的世界盃表現後直言,布魯克斯已經用場上表現讓外界不能否認他的實力。

但沒想到今天火箭的首場熱身賽面對溜馬,先發出賽的布魯克斯在比賽進行了4分半鐘後,就因為在面對對手擋拆時,向上前擋人的溜馬前鋒泰斯有「偷桃」動作,裁判在經過慢動作重播檢視後,也判決布魯克斯二級惡意犯規將他驅逐出場,轉戰火箭的首秀僅出賽4分33秒、送出1助攻、吞下2犯。

所幸,火箭其他新援在今天的熱身賽中都有所貢獻,包括後衛范弗利特(Fred VanVleet)出賽25分鐘拿下10分4助攻,兩名新秀湯普森(Amen Thompson)7分9籃板3助攻、惠特摩(Cameron Whitmore)15分4籃板,不至於讓火箭高層太過受挫。

Dillon Brooks wasting no time 😭



He was just ejected for this play 5 minutes into the game. pic.twitter.com/JNmzC2dq2c