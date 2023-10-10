我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山中領館遭衝撞／襲擊司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

3星座冷戰能力強：牡羊不願解釋、水瓶不輕易低頭 這星座高手中的高手

聯合新聞網／ 即時報導
若論處理冷戰的能力，有3個星座特別容易讓人感到崩潰，需要特別謹慎對待，避免因草率而受傷害。示意圖。(ingimage)
若論處理冷戰的能力，有3個星座特別容易讓人感到崩潰，需要特別謹慎對待，避免因草率而受傷害。示意圖。(ingimage)

日常生活中，每個人都擁有自己的想法和獨特的個性，即使是深愛著對方的情侶，也會因瑣碎的小事而產生分歧。遇到爭執時，有人選擇用心溝通與退讓，有人選擇爭吵來釋放情緒；還有一群人偏好冷戰使矛盾升溫。根據《搜狐》指出，以12星座為例，若論處理冷戰的能力，有3個星座特別容易讓人感到崩潰，需要特別謹慎對待，以免因草率而受傷害。

牡羊座

通常表現溫和的牡羊座，在生氣時可能無法被輕易勸說，特別在處於極度憤怒的情況下，儘管他們不會大聲爭吵，卻常採取冷戰的方式來表達不滿。牡羊座的人在面對問題時傾向固執，你愈是強硬，他們也愈不願妥協，而且他們不太會直接坦白表達問題的根源，這常讓對方感到困惑和焦慮。

實際上，他們內心並不希望因爭吵而傷害彼此的感情，但事情往往無法按照他們所期望的方式解決，反而讓事情變得更加惡化。牡羊座的人也不太傾向於提供過多的解釋，他們相信懂自己的人無需多言，直到情況變得無法收拾時，才可能選擇離開。當你和牡羊座發生爭執時，請謹慎處理，仔細思考問題，再一起尋求解決之道。

水瓶座

水瓶座的人非常明智且懂得取捨，能夠冷靜應對衝突。尤其是面臨無法用語言解決的糾紛時，他們會毫不猶豫地選擇保持沉默，進入冷戰模式，就算錯誤是自己造成的，也絕對不會輕易低頭認錯。因為水瓶座的個性高冷且自負，對方要求他們道歉或低頭認錯，是一項極具挑戰性的任務，因為他們根本做不來，也不知道如何解釋。

因此，水瓶座處理爭執的方法就是冷處理，即使內心再不捨，也會刻意避免主動與對方接觸，讓對方自行體會他們內心的憤怒。當你與水瓶座陷入冷戰時，務必謹慎處理，因為草率行事可能會帶來不可預知的後果。

雙子座

雙子座的人具有敏捷的思維和出色的口才，在言語辯論上，他們可是高手中的高手。不過，他們並不喜歡與人發生爭吵，因為他們深知爭吵最終只會造成傷害，既傷害別人也傷害自己，這是他們極不願意面對的情境。當面臨衝突時，他們常表現得相當聰明，會選擇以冷戰的方式，表示自己不願爭吵。

雖然冷戰不是他們的首選方式，但他們深知，在矛盾升溫的時候，做多餘的解釋都毫無益處。理性的雙子座通常會冷靜下來，選擇適當的時機再來討論與解決問題。當你與雙子座陷入冷戰時，務必謹慎處理，因為草率的行為可能會帶來不可預測的後果。

上一則

中國高中生演出安倍遇刺短劇 日網友批粗俗無禮

下一則

25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子

延伸閱讀

星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心

星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心
3星座超腹黑：天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

3星座超腹黑：天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手
12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮

12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮
12星座「自暴自棄」排行…牡羊座不接受失敗 這星座放手最快

12星座「自暴自棄」排行…牡羊座不接受失敗 這星座放手最快

熱門新聞

示意圖。（取材自canva）

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

2023-10-05 04:46
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

2023-10-07 20:24
節氣「寒露」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

2023-10-08 00:57
一對日本老夫妻將存款都放在衣櫃裡，但卻有四分之一不翼而飛。示意圖，非當事人及事物。（圖：ingimage）

老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」

2023-10-05 01:57
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。（示意圖／ingimage）

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

2023-10-09 20:10
「大法師：信徒」北美票房奪冠。(美聯社)

10月迎接恐怖片「大法師：信徒」北美票房奪冠

2023-10-08 20:03

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
好市多1盎司金條掀搶購 賣得比特價洗衣精還快

好市多1盎司金條掀搶購 賣得比特價洗衣精還快