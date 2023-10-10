60歲王傑隱居加拿大 攝影師集資修復25年前浪子照曝光

王傑與自己的愛馬合影。（圖：「你的青春也是我的青春」提供）

「你的青春也是我的青春」集結17位巨星難得一見的青春影像，大眾集資和底片修復工 作正如火如荼展開，此時修復的人物正是有浪子巨星傳奇之稱的王傑，王傑自1987年末出道至1991年僅三年多就賣出逾1000萬張唱片的紀錄，至今仍無人能出其右，甫發行「無題」實體專輯唱出「15歲的那年」的王傑，而「你的青春也是我的青春」修復的則是王傑35歲的浪子溫柔。現今隱居加拿大 過著鄉野生活的王傑，一聽到老友想開展，二話不說大力支持。

王傑在35歲時就想過曠野生活。（圖：「你的青春也是我的青春」提供）

潘重威除了是知名經紀人外，過去也是不少知名歌手御用攝影師，在疫情 期間，他花了兩年時間重新整理已發霉的膠捲，親手救回一張張的傳統底片。關於開展計畫，潘重威原本最擔心的是藝人肖像授權，沒想到過程比想像的順利，首先授權的是王傑，這次曝光的照片，也是王傑剛移民加拿大時，特別請潘重威從台灣飛到他溫哥華新居所拍攝的，包括他自家的牧場等，王傑當年還細心安排所有自駕行程，包括開車來回就要四個小時的惠斯勒山的雪場、還有煤氣鎮的百年地標蒸汽鐘、英格麗海灣等等，每一幀照片拍的都是王傑的心情自傳，讓人得以一窺王傑35歲那年在溫哥華的生活點滴。

王傑在溫哥華後巷拍照時遭附近居民報警。（圖：「你的青春也是我的青春」提供）

潘重威憶起當年在溫哥華拍攝過程，尤其記得當時天冷，他和助理一行人在後巷拍王傑，因當年拍照都是用膠捲，潘重威必須等助理換好片盒才能再拍，於是把攝影機先藏進大衣內保暖，沒料到遭附近居民報警，稱後巷有人械鬥，誤認潘重威藏在大衣腋下的攝影機是槍，還好警察看到鏡頭和眾人一番解釋後危機解除；另外特別的還有拍王傑的愛馬，那是王傑在自家牧場飼養的馬，只是王傑愛馬心切，因為下雪天冷怕馬兒凍傷，王傑特地在馬房裝足了暖爐，反而不小心把馬兒烤到熱死了，後來還因此被加國政府罰錢，關掉馬房，使得王傑也不再養馬，這組馬房照便成了王傑永遠的回憶。

王傑在溫哥華後巷拍照被誤以為是黑幫。（圖：「你的青春也是我的青春」提供）

現今隱居加拿大過著鄉野生活的王傑，一聽到老友想為「你的青春也是我的青春」開攝影展，二話不說大力支持，了解底片修復到攝影開展的工程不容易，更無條件只希望辦展能成功，而籌資過程是一次讓大眾參與其中的機會，除了王傑，還有更多巨星等待修復登場，希望大家一起參與籌資（https://creativegroupltd.com/zh/thebloom-crowdfunding/），成就這趟特別的青春之旅，讓更多人參與其中，共同打造青春的記憶和情感交流的殿堂。