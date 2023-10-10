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以色列旅美科技人趕赴沙場衛國 老闆、高階主管都被徵召

編譯劉忠勇／綜合外電
以色列軍方已徵召30萬後備役官兵，其中不少人是受雇於國內外新創企業的員工。（歐新社）
以色列軍方已徵召30萬後備役官兵，其中不少人是受雇於國內外新創企業的員工。（歐新社）

以色列科技圈為戰爭突然爆發感到震驚之餘，不少人甚至公司負責人陸續接到準備投入戰場的徵召令，另一方面也正設法維持正常營運。

因應巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲，以色列軍方已徵召30萬後備役官兵，其中不少人是受雇於國內外新創企業的員工。據以色列政府報導，經確認已有900多以色列人喪生。加薩衛生部則表示，在以色列的反擊下，已有687名巴勒斯坦人喪生。

布局以色列的企業和投資人如今正在評估，如何在高層主管在內的員工被征召或自願入伍的情況下繼續運作。有的公司還在清查員工是否安然無恙，也對受害者給予全力支持。

華爾街日報報導，不乏在美國開設新創企業的年輕創業家也接獲動員令，或準備應召入伍。以色列人工智慧新創公司CodiumAI的聯合創辦人兼執行長 Itamar Friedman說，他已經向後備役報到。他說：「我希望成為保衛國家的一員。」

美國和以色列新創企業之間的關係極為密切，美國創投基金對以色列新創企業投入鉅資，還有很多以色列人在美國開創事業。

據全球創投基金公司Entrée Capital的聯合創辦人暨管理 合夥人Avi Eyal估計，以色列新創企業約有10%到30%的員工被徵召。紐約創投基金Vine Ventures創辦人暨管理合夥人Eric Reiner說，有些公司有一半員工接受動員令。

新創公司創辦人Roy Glasberg指出，新成立的企業受到影響尤其明顯，因為很有高階主管都是年輕人，且將被賦予現役的職務。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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