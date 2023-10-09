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西歐最高峰白朗峰變矮 非關全球暖化？

中央社／巴黎9日綜合外電報導
根據研究人員測量，白朗峰（Mont Blanc）目前高4805.59公尺。（路透）
根據研究人員測量，白朗峰（Mont Blanc）目前高4805.59公尺。（路透）

研究人員表示，隨著夏天更熱，積雪面積減少，西歐最高峰白朗峰2年來高度降低超過2公尺，是22年前開始精密測量以來最低。不過專家認為這不宜作為全球暖化的證據。

每2年測量一次地地形學家團隊表示，白朗峰（Mont Blanc）目前高4805.59公尺，比2021年9月上次測量的4807.81公尺低了2.22 公尺。

英國「衛報」（The Guardian）指出，法國上薩瓦省（Haute-Savoie）地方部門所委託的調查人員藉由無人機等工具的協助進行量測。

參與調查研究的波瑞爾（Denis Borel）表示，相較2021年同期的量測，今年白朗峰失去約3500立方公尺冰雪，對照過去的測量，流失的冰雪量算是可觀。

不過氣候與冰河專家對白朗峰「變矮」與阿爾卑斯山冰川消融能否連結，持保留態度。

波瑞爾表示，白朗峰山頂的冰雪取決於風和降水，變化是常有的事，「氣候學家和冰川學家告訴我們，要確認4800公尺高海拔的地方是否受全球暖化影響，需經大約50年的測量才能得出結論」。

法國冰川學家莫洛（Luc Moreau）也說，白朗峰頂的氣候條件截然不同，不能拿它「變矮」作為全球暖化的證據。

路透報導，參與這次測量白朗峰的法國「全國測量師專家聯盟」（UNGE）專家塔芬（Cecile Taffin）說：「白朗峰頂就像沙丘會移動，這並不是我們第一次測量超過兩公尺的高度變化。」

她說，今年高度特別低，可能是因為少雨和夏季炎熱的關係。

2001年9月開始進行精確的GNSS衛星測量時，白朗峰高度為4810.40公尺。

2001年至2013年間，白朗峰高度在4808公尺至4810公尺之間，2007年一度達到4810.90公尺，但從2013年的 4810.02公尺後就一路降低。

白朗峰的岩石部分高峰為4792公尺，但總高度取決於積雪，因為山頂上的雨水會變成雪，積雪通常會在夏季增加。

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