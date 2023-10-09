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最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

聯合新聞網／ 即時報導
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。（示意圖／ingimage）
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。（示意圖／ingimage）

有些人防備心強，總希望能呈現自己完美的一面，給人一種虛偽和做作的感覺。《搜狐網》運勢專欄分享三個活得最「假」的星座，他們往往會裝出營造好的形象，因此讓人覺得他們很不真實。

第三名：巨蟹座

巨蟹座是以「情感敏感」和「家庭導向」著稱的星座，雖然他們親近的人面前，可能表現得非常真實和溫暖，但在外人面前，他們往往會「裝」出一種堅強和無所畏懼的形象。這種行為會讓人覺得他們在掩蓋自己真實情感，而被認為巨蟹很虛偽。

巨蟹會隱藏自己的弱點，不願意讓他人看到他們的脆弱一面。他們害怕被傷害，因此會選擇隱藏自己的真實情感以保護自己。然而，這種行為會讓人覺得他們不夠真誠，因為他們似乎總是在扮演一個不是自己的角色。

此外，巨蟹有時也會通過誇大自己的付出，來引起他人的關心。他們可能會故意讓自己看起來更加無私和犧牲，以獲得別人的同情和讚美。這種虛偽的行為會讓人覺得他們在裝模作樣，而不是真誠表達自己的感情和需求。

第二名：天秤座

天秤座是以和平、協調和平衡而著稱的星座，他們渴望和諧的社交關係，因此往往會「裝」出和藹可親的態度，以迎合他人的期望。天秤的社交面具，會讓人覺得他們表現得很虛偽。

天秤常常避免直接表達真實感受，而是會根據情況來調整自己的情緒和行為。這種行為讓人覺得他們不真實，因為他們似乎總是為了取悅他人而做出行動，他們可能會把自己隱藏在光鮮亮麗的外殼下，而不願意展現真實的自己。

另外，天秤有時會在衝突和爭論中，採取中立的立場。看起來像是為了維護和平而不願表達自己的真實意見，但這種行為也會讓人覺得他們不夠坦誠，很難信任他們的真誠度。

第一名：雙魚座

雙魚座被認為是最容易陷入幻想和虛幻世界的星座之一，他們有著豐富的想象力，往往會用各種方式來逃避現實。因此，他們常常會給人一種「虛偽」的印象。

雙魚可以在不同的社交場合中，扮演不同的角色，彷彿他們有多個不同的身份。這種行為讓人很難確定他們到底是什麼樣的人，甚至會懷疑他們是在裝模作樣。

雙魚的虛偽表現也體現在他們對他人的態度，他們可能會表現得十分友善、體貼，但實際上卻可能懷著不良動機。他們有時會利用自己善良的外表來取得他人信任，藉此達到目的。

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