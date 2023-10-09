研究：慢跑解憂鬱效率堪比藥物 對身心健康都好

荷蘭最新研究指出，慢跑對治療憂鬱症或躁鬱症而言，對身心健康都好。（Getty Images）

荷蘭最新研究指出，慢跑對治療憂鬱症 或躁鬱症而言，心理效應跟抗憂鬱藥物一樣好，但慢跑另有益於生理，抗憂鬱劑反而稍有負面影響，慢跑唯一的缺點是大家不易持之以恆。

福斯新聞網(Fox News)8日報導，阿姆斯特丹自由大學(Vrije University)想研究長跑及抗憂鬱劑，對躁鬱、憂鬱患者的整體健康，有何效益，於是邀請141名憂鬱症（有人兼有躁鬱）患者參與實驗。

大多數、96名患者選擇跑步，而45人服用「選擇性血清素回收抑制劑」(SSRI)抗憂鬱劑，16周下來，成果顯示跑步對改善憂鬱症患者的心理，效益跟藥物一樣好。

至於生理方面，跑步組出現改善，但藥物組出現輕微的負面影響。研究發現，跑步組的唯一缺點便是退出率遠高得多。

研究成果發表於「情感障礙期刊」(Journal of Affective Disorders)，另於7、8日在巴塞隆納舉行的「歐洲心理藥物學會」(ECNP)年度大會上提出。

阿姆斯特丹自由大學首席研究員布蘭妲‧潘寧克斯(Brenda Penninx)教授指出，學者們想比較運動或抗憂鬱劑影響整體健康的方式，不光心理健康 。

潘寧克斯指出，這項研究讓躁鬱症患者在真實生命中得有選擇，是要運動還是服藥；有趣的是大多數人選擇運動，以至於跑步組的人數遠大於藥物組。

跑步組每周參加兩節各45分鐘「受密切監督」的團體跑步；雖說更多人選擇跑步療法，但只有52%的人堅持完16周，相形下服藥組有82%走完全程。

16周下來，兩組受測者約44%出現憂鬱、躁鬱改善跡象。

潘寧克斯表示，跑步及服藥克服憂鬱大約相同程度。服抗憂鬱劑那一組一般在體重、心律調節及血壓 方面，有惡化影響，相反地，跑步療法對整體體適能及心律都有改善效應。