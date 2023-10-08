10月迎接恐怖片「大法師：信徒」北美票房奪冠

「大法師：信徒」北美票房奪冠。(美聯社)

「大法師：信徒」（The Exorcist：Believer）自6日首映以來，蟬聯北美單日票房冠軍並登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月8日發布的電影市場數據，31部影片北美周末票房（10月6日至8日）報收約7356萬美元，較前一周末下滑約13%。

「大法師：信徒」是本期北美周末票房十強中唯一的新片，以約2720萬美元首映周末票房奪得冠軍。然而，這部恐怖片的開畫反響堪稱慘淡，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.2、MTC評分39、爛番茄新鮮度23%（182評），CinemaScore打分為C。

「大法師：信徒」被邪靈糾纏的小女孩多了一位。（取材自IMDb）

在新片衝擊下，儘管放映影院稍有增加，上期榜單冠軍「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol：The Mighty Movie）第二個上映周末票房環比下跌約48%，以約1175萬美元退居本輪排名次席。這部動畫的北美累計票房現約3887萬美元、全球票房約8707萬美元。

與「汪汪隊」同日首映的懸疑驚悚恐怖片「奪魂鋸X」（Saw X）和科幻動作片「A.I.創世者」（The Creator），第二個上映周末票房環比跌幅則均超過一半。

「汪汪隊立大功：超級大電影」北美票房滑落第二。（取材自IMDb）

「奪魂鋸X」以約815萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第3位，目前北美累計票房約3255萬美元、總票房約4385萬美元。「A.I.創世者」以約610萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，迄今北美累計票房約2493萬美元、總票房約6183萬美元。

9月28日上映的「盲證」（The Blind）是本期北美周末票房十強中唯一排名逆襲的影片。雖放映影院有所減少，但這部劇情片第二個上映周末票房環比增加近13%，以約397萬美元從上期榜單第6名升至本輪排名第5位。目前該片總票房約1049萬美元，IMDb評分為6.7。

在萬聖節 即將到來之際，迎來上映30周年的萬聖節主題奇幻恐怖喜劇片「女巫也瘋狂」（Hocus Pocus）6日重新登上大銀幕，以約154萬美元周末票房躋身本期榜單第10位。

此外，華裔 影星楊紫瓊參演的懸疑劇情片「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice）、懸疑恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）、傳記劇情喜劇片「笨錢效應」（Dumb Money）和動作驚悚片「私刑教育 3」（The Equalizer 3）也留駐北美周末票房十強。