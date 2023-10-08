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想帶貓狗寵物一起搭飛機？單趟不到1萬就能圓夢

TVBS新聞網／編輯李靖棠即時報導
想跟自己心愛的寵物一起搭飛機旅行嗎？英國私人航空堆出特別方案，單趟需要9995美元。（取材自K9航空官方臉書）
想跟自己心愛的寵物一起搭飛機旅行嗎？英國私人航空堆出特別方案，單趟需要9995美元。（取材自K9航空官方臉書）

現代社會愈來愈多人將寵物視為家人，願意給牠們最好的一切事物，抓準的潛在商機，一間名為K9的私人航空公司，退出特別體驗方案，讓乘客能帶著心愛的貓狗寵物，一起在同一個機艙外出旅行；但這個美好旅遊體驗，乘客要付出的「代價」所費不貲，一張從杜拜到倫敦的單趟機票，要價8166英鎊（約9995美元）起跳，普通人根本無力負擔這種金額。

K9航空是由一對英國伯明罕的夫妻經營，主要提供高階私人包機之類的服務，目前在倫敦、洛杉磯、法蘭克福、巴黎、里斯本都有據點。創辦人亞當（Adam Golder）對媒體表示，之所以推出寵物同行的方案，因為他們相信、這群毛小孩們值得讓乘客掏錢，一起搭乘和享受飛機服務，舒服地前往目的地。

根據官網對寵物專案的描述，狗狗登機後不需要待在籠子，可以坐在主人腿上或身旁，但貓咪待遇不一樣，牠們必須待在箱子內。每位乘客可攜帶20公斤行李，每架航班的寵物數量限制：50磅（約22.68公斤）以下最多兩隻、51磅（約23.13公斤）以上最多一隻。

這種尊榮服務，雖然能吸引高階客戶的青睞，卻也同時引來民間團體砲轟，認為根本是助長噴射機和私人旅行，帶給地球更多污染環境的因素，加上那個票價基準，根本不是一般民眾有能力負擔的，無論航空公司怎麼包裝，都是加重大氣汙染的兇手之一。

想帶汪星人、喵星人一起搭機？　單趟30萬就能圓夢

TVBS新聞網

洛杉磯

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