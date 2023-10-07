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FBI挖9噸內戰黃金？2目擊者證實：看到裝重物裝甲卡車

記者胡玉立／即時報導
FBI在賓州登茨朗樹林中的挖掘現場，還有大型挖土機具。(美聯社)
FBI在賓州登茨朗樹林中的挖掘現場，還有大型挖土機具。(美聯社)

據美聯社引述目擊者指出，聯邦調查局(FBI)2018年在匹茲堡郊外尋找內戰時期9噸黃金的祕密挖寶行動，可能有所斬獲。FBI為了挖寶行動，與賓州「尋寶者」(Finders Keepers)公司對簿公堂；最近華府聯邦法院要求FBI公布相關文件，全案有了新進展。

9月27日，聯邦地方法官梅塔(Amit Mehta)告訴FBI，若要將爭議紀錄保密，必須拿出更好理由。與此同時，兩名目擊者跳出來爆料，指他們當天曾看到裝載重物的裝甲卡車，顯示夜間挖掘「確有其事」。

針對這場圍繞關鍵紀錄的法律爭端，法官梅塔上周在裁決中饒富興味地指出，「FBI可能已經找到了黃金，也可能沒有。」

兩名目擊者：45歲的麋鹿嚮導麥卡錫(Eric McCarthy)和73歲的鹿角收藏家賴切爾(Don Reichel)則出面與美聯社分享他們在那個冬末早晨聽到和看到的一切，為這個融合傳奇、事實和科學元素的挖寶故事，增添更多曲折情節。

麥卡錫說，他沒見過指控FBI掩蓋真相的寶藏獵人帕拉達(Dennis Parada)，但他認為，帕拉達花了數年尋找黃金、向FBI報告他的發現，最後卻被FBI排拒在外，受到不公對待；「我只是覺得我有必要說出我看到的。」

帕拉達聲稱，他2018年3月13日曾帶領FBI幹員到匹茲堡東北約135哩處登茨朗(Dents Run)林地「挖金」，希望政府找到寶藏後，他可獲得報酬。去年FBI首次發表聲明承認確曾尋找過登茨朗黃金，但堅稱挖掘工作沒有任何結果。

麥卡錫和賴切爾雙雙表示，那天上午他們在附近森林搜尋剛脫落的鹿角，曾聽到重型設備發出聲響；兩人後來吃午餐時，還看到三輛裝甲卡車隆隆駛過；其中一輛開得很慢，彷彿滿載了重物；「他們從登茨朗載走很重的東西。」

現在帕拉達正尋求與賓州保護自然資源廳合作，在登茨朗重新展開挖掘。帕拉達、律師和自然保護當局官員將在10月稍晚會面。

FBI在賓州登茨朗樹林中挖掘內戰時期黃金的工作現場，除做為辦公室的活動房屋、人員...
FBI在賓州登茨朗樹林中挖掘內戰時期黃金的工作現場，除做為辦公室的活動房屋、人員居住的綠色帳篷外，還有衛星通訊卡車和活動廁所，可見工程規模浩大。(美聯社)

FBI 麥卡錫 賓州

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