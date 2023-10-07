我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

美股終止連四跌 就業強勁淡定以對 下周財報見真章

杭州亞運／防曬擦太白…中國馬拉松游泳金牌嚇死一票網友

新華社／杭州7日電
10月7日，中國選手張子揚（左）在比賽後慶祝奪冠。（新華社）
10月7日，中國選手張子揚（左）在比賽後慶祝奪冠。（新華社）

杭州亞運馬拉松游泳項目7日在淳安界首體育中心迎來收官，中國選手張子揚、蘭天辰包攬男子10公里金、銀牌。

不過張子揚的防曬霜過白，讓他上岸後呈現色差。網友恭喜他奪金之餘，也稱「特別棒特別棒，就是下回可以換個防曬霜，這個臉煞白的嚇我一跳。」

馬拉松游泳是在自然水域舉行的比賽，賽程為10公里，採用集體出發的方式。

當天早上的比賽在雨中展開。初始階段，包括中國隊蘭天辰、韓國隊樸宰勛、日本隊古畑海生在內的5名選手形成第一陣營，與其他選手拉開距離。進入第三圈，中國隊張子揚發力躋身第一陣營，並在第五圈突出重圍，一馬當先，蘭天辰緊隨其後。

最終，張子揚以1小時55分45秒8的成績奪得金牌，以微弱優勢領先於獲得銀牌的蘭天辰。樸宰勛排名第三。

「很開心主場作戰，在我的家鄉拿到一枚金牌。」張子揚賽後表示，比賽過程非常激烈，到最後一圈才決出勝負，「我和我的隊友都非常棒。」

賽後記者會上，冠亞軍都提及千島湖湖水成為他們賽場上的「神祕補給」。「我6圈都是在喝湖水。」蘭天辰說，淳安賽區的水質非常好，其他選手補給的間隙，對他來說是非常寶貴的機會。

張子揚透露，自己只有一圈進行了補給，剩下都在喝湖水。「千島湖見證了我的成長。」

10月7日，中國選手張子揚慶祝奪冠。（新華社）
10月7日，中國選手張子揚慶祝奪冠。（新華社）

馬拉松 杭州亞運 日本

上一則

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

延伸閱讀

杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌

杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌
芝馬拉松周日舉行 部分路段封閉 宜提前預訂停車位

芝馬拉松周日舉行 部分路段封閉 宜提前預訂停車位
杭州亞運／男馬拉松、男女百米…中國田徑19金收官 連10屆當霸主

杭州亞運／男馬拉松、男女百米…中國田徑19金收官 連10屆當霸主
杭州亞運／馬拉松游泳初登場 中國18歲吳姝彤獲女子10公里金牌

杭州亞運／馬拉松游泳初登場 中國18歲吳姝彤獲女子10公里金牌

熱門新聞

三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
示意圖。（取材自canva）

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

2023-10-05 04:46
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
「瑪土撒拉」喜歡被搓背和摸肚。(美聯社)

世界最老觀賞魚 加州92歲「魚瑞」二戰前住進水族館 最愛被摸肚

2023-10-01 00:01
示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58

超人氣

更多 >
這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸