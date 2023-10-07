杭州亞運／防曬擦太白…中國馬拉松游泳金牌嚇死一票網友

10月7日，中國選手張子揚（左）在比賽後慶祝奪冠。（新華社）

杭州亞運馬拉松 游泳項目7日在淳安界首體育中心迎來收官，中國選手張子揚、蘭天辰包攬男子10公里金、銀牌。

不過張子揚的防曬霜過白，讓他上岸後呈現色差。網友恭喜他奪金之餘，也稱「特別棒特別棒，就是下回可以換個防曬霜，這個臉煞白的嚇我一跳。」

馬拉松游泳是在自然水域舉行的比賽，賽程為10公里，採用集體出發的方式。

當天早上的比賽在雨中展開。初始階段，包括中國隊蘭天辰、韓國隊樸宰勛、日本 隊古畑海生在內的5名選手形成第一陣營，與其他選手拉開距離。進入第三圈，中國隊張子揚發力躋身第一陣營，並在第五圈突出重圍，一馬當先，蘭天辰緊隨其後。

最終，張子揚以1小時55分45秒8的成績奪得金牌，以微弱優勢領先於獲得銀牌的蘭天辰。樸宰勛排名第三。

「很開心主場作戰，在我的家鄉拿到一枚金牌。」張子揚賽後表示，比賽過程非常激烈，到最後一圈才決出勝負，「我和我的隊友都非常棒。」

賽後記者會上，冠亞軍都提及千島湖湖水成為他們賽場上的「神祕補給」。「我6圈都是在喝湖水。」蘭天辰說，淳安賽區的水質非常好，其他選手補給的間隙，對他來說是非常寶貴的機會。