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發射了 亞馬遜首批低軌衛星升空 挑戰馬斯克星鏈

編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜6日發射其Kuiper網路計畫的首批測試衛星，將挑戰馬斯克的星鏈計畫。 （美聯社）
亞馬遜6日發射其Kuiper網路計畫的首批測試衛星，將挑戰馬斯克的星鏈計畫。 （美聯社）

亞馬遜（Amazon）6日從佛羅里達州將其Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射到太空，這將是該公司將數千個供應全球網路服務的衛星部署到地球低軌道的第一步，將和馬斯克的星鏈計畫（Starlink）與其他同業競爭。

路透報導，由洛克希德馬丁和波音公司組成的聯合發射聯盟（ULA），於美東時間6日下午2點（台灣7日凌晨2點）成功發射了一枚Atlas V火箭，這枚火箭運載了兩顆Kuiper測試衛星。亞馬遜當天稍晚發文表示，已在發射後不到一小時內，與這兩顆衛星取得首次通訊。

Kuiper計畫的目標是，要在未來幾年內將3,226顆衛星發射到地球的低空軌道，以提供全地球寬頻網路，就類似馬斯克的星鏈計畫；馬斯克的目標是要部署近5,000顆星鏈衛星。

亞馬遜這項計畫已延宕許久。該公司於2019年宣布這項計畫，並矢言投入100億美元資金；馬斯克的SpaceX於同年開始部署星鏈衛星。

亞馬遜原本一年前希望用另一枚實驗火箭來發射這批衛星，後來卻不得不更換發射載具，最後為了讓衛星能早日升空，選用了ULA的Atlas V火箭。

低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元。為了符合美國聯邦通訊委員會對其的發照要求，亞馬遜接下來將必須在2026年前把計劃數量一半的衛星部署到太空。

為了部署這些衛星，亞馬遜去年宣布了一大筆的發射交易，要向多家火箭公司採購進行83次發射任務用的火箭，包括亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）、ULA，以及歐洲的Arianespace公司，是歷來最大筆的商用火箭採購案。

亞馬遜6日發射其Kuiper網路計畫的首批測試衛星，將挑戰馬斯克的星鏈計畫。 ...
亞馬遜6日發射其Kuiper網路計畫的首批測試衛星，將挑戰馬斯克的星鏈計畫。 （美聯社）

亞馬遜 馬斯克 太空

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