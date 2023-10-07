我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

想當哈利波特？J.K.羅琳母校開辦「魔法學碩士學位」課程

編譯徐榆涵／即時報導
趁著哈利波特熱潮，以及人們對魔法世界的想像憧憬，英國有大學計畫開設「魔法學」課程。(路透)
趁著哈利波特熱潮，以及人們對魔法世界的想像憧憬，英國有大學計畫開設「魔法學」課程。(路透)

哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）母校、英國知名學府艾希特大學（University of Exeter）近日宣布，2024年9月起，將開設全球首個魔法學碩士學位，引發外界關注。

BBC報導，艾希特大學宣布將在2024年9月開始為期一年的「魔法和神祕科學碩士」課程，學生將研讀世界各地巫術、魔法歷史以及魔法對社會或科學影響等，校方規畫由歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇以及宗教等不同領域專家，展示魔法在西方和東方世界所扮演角色。

「魔法和神祕科學碩士」課程由艾希特大學阿拉伯與伊斯蘭研究所（Institute of Arab and Islamic Studies）開設，課程負責人塞洛夫（Emily Selove）教授提到，課程核心內容包括去殖民化、探索非傳統認識論、女權主義以及反種族主義，「最近無論學術界或民間，對於魔法和神祕學感興趣者激增」，魔法碩士課程將促使重新審視「西方是否為理性主義和科學之地，世上其他地區則為魔法和迷信」的假設。

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）母校、英國知名學府艾希特...
《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）母校、英國知名學府艾希特大學（University of Exeter）宣布，2024年9月起，將開設全球首個魔法學碩士學位。（路透）

塞洛夫說，學生可以選修課程包含西方文學與藝術中的龍、亞瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古學理論與實踐以及中世紀女性形象等。

艾希特大學表示，選擇研讀「魔法和神祕科學碩士」者，可以為教書、諮商、指導、遺產和博物館、圖書館、旅遊、藝術組織或出版商等相關領域工作做好準備，同時成為英國首批提供魔法學位學程學校之一。

據了解，這個全日制且為期一年的課程，英國學生將支付1萬2000英鎊（約1.4萬美元），而國際學生則需支付2萬4300英鎊（約2.9萬美元）。

另據媒體報導，麻瓜們可能要失望了，據BBC資深編輯回覆讀者貼文，這個課程隸屬該校歷史系，畢業生取得的學位是文學碩士（MA），而不是麻瓜們想要獲得的「魔法學碩士學位」（Major in Magic）。

哈利波特 博物館 種族主義

上一則

10月7日星座運勢 牡羊財運亨通 雙子貴人指點

下一則

呈現彩色寶石般的璀璨 寶格麗水晶系列香水換新瓶身

延伸閱讀

第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣

第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣
「死亡是另一場偉大的冒險」 盤點「鄧不利多」邁可坎邦智慧10金句

「死亡是另一場偉大的冒險」 盤點「鄧不利多」邁可坎邦智慧10金句
麥可坎邦享壽82歲 踏入戲劇60年演活哈利波特校長

麥可坎邦享壽82歲 踏入戲劇60年演活哈利波特校長
「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
示意圖。（取材自canva）

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

2023-10-05 04:46
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
「瑪土撒拉」喜歡被搓背和摸肚。(美聯社)

世界最老觀賞魚 加州92歲「魚瑞」二戰前住進水族館 最愛被摸肚

2023-10-01 00:01

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞