想當哈利波特？J.K.羅琳母校開辦「魔法學碩士學位」課程

趁著哈利波特熱潮，以及人們對魔法世界的想像憧憬，英國有大學計畫開設「魔法學」課程。(路透)

《哈利波特 》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）母校、英國知名學府艾希特大學（University of Exeter）近日宣布，2024年9月起，將開設全球首個魔法學碩士學位，引發外界關注。

BBC報導，艾希特大學宣布將在2024年9月開始為期一年的「魔法和神祕科學碩士」課程，學生將研讀世界各地巫術、魔法歷史以及魔法對社會或科學影響等，校方規畫由歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇以及宗教等不同領域專家，展示魔法在西方和東方世界所扮演角色。

「魔法和神祕科學碩士」課程由艾希特大學阿拉伯與伊斯蘭研究所（Institute of Arab and Islamic Studies）開設，課程負責人塞洛夫（Emily Selove）教授提到，課程核心內容包括去殖民化、探索非傳統認識論、女權主義以及反種族主義 ，「最近無論學術界或民間，對於魔法和神祕學感興趣者激增」，魔法碩士課程將促使重新審視「西方是否為理性主義和科學之地，世上其他地區則為魔法和迷信」的假設。

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）母校、英國知名學府艾希特大學（University of Exeter）宣布，2024年9月起，將開設全球首個魔法學碩士學位。（路透）

塞洛夫說，學生可以選修課程包含西方文學與藝術中的龍、亞瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古學理論與實踐以及中世紀女性形象等。

艾希特大學表示，選擇研讀「魔法和神祕科學碩士」者，可以為教書、諮商、指導、遺產和博物館 、圖書館、旅遊、藝術組織或出版商等相關領域工作做好準備，同時成為英國首批提供魔法學位學程學校之一。

據了解，這個全日制且為期一年的課程，英國學生將支付1萬2000英鎊（約1.4萬美元），而國際學生則需支付2萬4300英鎊（約2.9萬美元）。

另據媒體報導，麻瓜們可能要失望了，據BBC資深編輯回覆讀者貼文，這個課程隸屬該校歷史系，畢業生取得的學位是文學碩士（MA），而不是麻瓜們想要獲得的「魔法學碩士學位」（Major in Magic）。