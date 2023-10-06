暴雨又將襲紐約 政府急籲防洪災

紐約市預計今天晚間至明天將有暴雨，市府於6日下午4時許發布緊急預警，建議紐約客採取安全措施預防潛在洪水隱患。(MTA提供)

紐約市 預計今天晚間至明天將有暴雨 ，市府於6日下午4時許發布緊急預警，建議紐約客採取安全措施預防潛在洪水 隱患。

國家氣象局(National Weather Service)向紐約市發布洪水警報，預計7日(周六)凌晨2時至晚上8時，中度至高強度降雨和雷暴天氣將造成洪水；在此6小時內，局部地區可能有高達4吋的降水。陣雨可能持續到7日晚間，8日(周日)會有陣風，9日(周一)氣溫將回升到華氏40度以上。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)預測，本次降雨不會如上周一樣帶來大範圍、災難性的影響，但洪水仍舊會對部分降雨量大的地區造成潛在威脅，包括交通中斷、地下室被淹等，建議地勢低窪、排水不暢、洪水頻發的地區民眾做好準備。

市長亞當斯(Eric Adams)發表聲明稱，市府緊急事務團隊、急救中心等已經全面啟動迎戰暴雨，也建議每一位紐約市民註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況。（訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311）

除了紐約市區，長島、紐約州中部、哈德遜河谷下游、莫霍克山谷(Mohawk Valley)等也發布了洪水警報，州長霍楚(Kathy Hochul)敦促當地居民做好應對惡劣天氣的準備，預計強勁、緩慢移動的冷鋒會帶來陣雨和雷暴。