我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉再度降價 Model 3和Model Y最多降4.2%

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

手機遺失在逾500戶大社區 她「逐一比對WiFi名稱」尋回

聯合新聞網／即時報導
為了尋回手機，失主看見逾500戶、樓高26層的大型社區也沒在怕，靠著耐心和毅力成功尋回手機。（取材自微博）
為了尋回手機，失主看見逾500戶、樓高26層的大型社區也沒在怕，靠著耐心和毅力成功尋回手機。（取材自微博）

一名中國女子近日在微博上傳一則「尋機影片」，表示自己的手機已丟失20天，「我找到他們家裡，直接把我失去的拿回來」。原來女子先以手機App發現遺失手機的大概位置，到了該處，發現這是一處逾500戶以上的大型社區，每棟樓層還高達26樓，但她不死心地利用逐一比對連過的WiFi名稱，終於皇天不負苦心人，讓她成功鎖定某戶人家，帶上當地公安，取回她失去了20多天的手機。

影片中顯示，女子先以手機App的「查找設備」，輸入手機ID發現遺失手機的位置，讓她怒火中燒的是，該名撿獲的民眾竟已在使用她的手機，從App上顯示出手機連線的的WiFi名稱。

該尋機影片的拍攝者梁姓女子家住廣東市，為尋回遺失的手機，不惜千里迢迢來到位於廣東省南方的佛山市。女子訂好當地要價人民幣40元（約5.5美元）的旅館，再花費兩小時前往手機的大概位置。

但抵達當地才赫然發現，手機App顯示的遺失手機位置，是一處擁有超過500戶的大型社區，且樓層高達26樓，她花費了將近一小時的時間，逐一比對用戶的WiFi名稱，直至隔日終於鎖定其中一戶人家，當下她立刻報警，在公安的陪同下，終於成功取回自己遺失了近三周的手機。

網友在微博影片留言表示：「人才耶」、「有智慧、有能力、有毅力」、「聰明」、「我這種強迫症也幹得出來這種事」。但網友質疑，「手機都被偷了在別人手上，怎麼查找設備？用另一支手機查嗎？」有網友釋疑表示：「登入自己的帳號可以定位該手機」。

App 微博

上一則

10月6日星座運勢 獅子充滿激情 雙魚領悟力強

下一則

「無照律師」收視再破紀錄 梅根密謀重返好萊塢？

延伸閱讀

金城銀行38周年慶 捐款支持2校

金城銀行38周年慶 捐款支持2校
金山列治文區6旬商店店主被小偷毆打致死 社區自發悼念

金山列治文區6旬商店店主被小偷毆打致死 社區自發悼念
鑽石吧華人聯誼會慶中秋 數百華洋家庭同歡

鑽石吧華人聯誼會慶中秋 數百華洋家庭同歡
新鮮草原取消停車位 居民抗議

新鮮草原取消停車位 居民抗議

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
示意圖。（取材自canva）

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

2023-10-05 04:46
「瑪土撒拉」喜歡被搓背和摸肚。(美聯社)

世界最老觀賞魚 加州92歲「魚瑞」二戰前住進水族館 最愛被摸肚

2023-10-01 00:01

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售