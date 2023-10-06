手機遺失在逾500戶大社區 她「逐一比對WiFi名稱」尋回

為了尋回手機，失主看見逾500戶、樓高26層的大型社區也沒在怕，靠著耐心和毅力成功尋回手機。（取材自微博）

一名中國女子近日在微博 上傳一則「尋機影片」，表示自己的手機已丟失20天，「我找到他們家裡，直接把我失去的拿回來」。原來女子先以手機App 發現遺失手機的大概位置，到了該處，發現這是一處逾500戶以上的大型社區，每棟樓層還高達26樓，但她不死心地利用逐一比對連過的WiFi名稱，終於皇天不負苦心人，讓她成功鎖定某戶人家，帶上當地公安，取回她失去了20多天的手機。

影片中顯示，女子先以手機App的「查找設備」，輸入手機ID發現遺失手機的位置，讓她怒火中燒的是，該名撿獲的民眾竟已在使用她的手機，從App上顯示出手機連線的的WiFi名稱。

該尋機影片的拍攝者梁姓女子家住廣東市，為尋回遺失的手機，不惜千里迢迢來到位於廣東省南方的佛山市。女子訂好當地要價人民幣40元（約5.5美元）的旅館，再花費兩小時前往手機的大概位置。

但抵達當地才赫然發現，手機App顯示的遺失手機位置，是一處擁有超過500戶的大型社區，且樓層高達26樓，她花費了將近一小時的時間，逐一比對用戶的WiFi名稱，直至隔日終於鎖定其中一戶人家，當下她立刻報警，在公安的陪同下，終於成功取回自己遺失了近三周的手機。

網友在微博影片留言表示：「人才耶」、「有智慧、有能力、有毅力」、「聰明」、「我這種強迫症也幹得出來這種事」。但網友質疑，「手機都被偷了在別人手上，怎麼查找設備？用另一支手機查嗎？」有網友釋疑表示：「登入自己的帳號可以定位該手機」。