好市多金條搶爆 1盎司黃金是不是好投資？

好市多網站上的1盎司金條被搶購一空，但CBC新聞網分析這並非人人適合的投資。(美聯社)

每種投資 都有程度不同的風險，相對於股票投資伴隨的風險較高，黃金雖不會讓人一夜致富，但在經濟前景不確定且通膨肆虐的情況下仍深具吸引力。最近金條的需求量就很大，連好市多（Costco）都在賣，事實上，需求強勁到被搶購一空。1盎司金條的人氣雖高，但這真的是好的投資嗎？新聞頻道CBS分析表示，黃金資產通常能保值，但也有潛在的不利因素應該考慮，未必人人適合。

投資優勢在於：有形資產，能給投資人帶來安全感； 攜帶方便，易於儲存或運輸；具高流動性，可迅速兌換成現金；從歷史上看有避險抗通膨作用；納入投資組合可擁有分散投資降低整體風險。

但也有以下四項不利因素。

1.儲存難度：雖然1盎司金條體積小巧，但放家裡有被盜的風險，存銀行保險箱則會產生額外費用。

2.缺乏收益：黃金不像股票或債券能產生收益，沒有股息也沒有利息收入，完全依賴金價 升值潛力，某些狀況下將資金投入可產生收益的資產可能更有意義。

3.價格波動：實物黃金雖能在經濟危機期間成為資金避風港，但金價也可能在短期內大幅波動。如果不是長期投資，資金投入1盎司金條可能導致投資損失，尤其購買後不久就有賣出需求者。

4.交易成本：購買或出售1盎司金條還可能涉及交易成本，包括交易商溢價和保險費用。一不小心，額外成本就可能吞噬潛在收益。

另據華爾街日報報導，由於利率上升，金價過去六個月下跌逾10%，但參加金融時報礦業峰會的分析師看好黃金中期前景，認為降息 有利金價回升。

StoneX的歐洲、中東、非洲和亞洲地區市場分析主管Rhona O'Connell表示，她擔心高資金成本和不斷增加的債負，明年降息時對美國經濟展現出來的任何壓力都會推動對黃金的投資。她補充說，金價現在可能已經接近谷底，但維持多久還未有定論。