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「諾曼第」團隊再創二戰熱潮 「空戰群英」重現歷史

記者陳建嘉／即時報導
曾以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)
曾以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、影帝湯姆漢克（Tom Hanks）、監製蓋瑞高茨曼（Gary Goetzman）繼「諾曼第大空降」（Band of Brothers）、「太平洋戰爭」（The Pacific）後，二戰影集黃金組合再度攜手打造Apple TV+ 備受期待的戰爭動作鉅作「空戰群英」（Masters of the Air），將以迷你影集形式，呈現第二次世界大戰期間美國轟炸機大隊的真實故事。

全新影集「空戰群英」昨釋出首波劇照，堅強卡司包含以「貓王艾維斯」（Elvis）入圍奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、卡倫透納（Callum Turner）、安東尼波以爾（Anthony Boyle）、奈特曼恩（Nate Mann），以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）入圍奧斯卡最佳男配角的貝瑞柯根（Barry Keoghan）、以及裘德洛之子瑞佛蒂洛（Raff Law）等皆參與演出。

裘德洛之子瑞佛蒂洛也參與演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)
裘德洛之子瑞佛蒂洛也參與演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

「空戰群英」改編自「紐約時報」暢銷書作家、戰史學家唐納德L米勒（Donald L. Miller）的同名小說，監製蓋瑞高茨曼表示，「空戰群英」是向第八航空軍勇敢的戰士們致敬，他們憑著勇氣和兄弟之情，在第二次世界大戰中順利擊敗了德國納粹，「湯姆和史蒂芬一直想以電影視覺化方式，呈現我們作者唐納德L米勒所說的一『戰爭史上的奇特事件』。」

除了找回黃金組合打造，劇本也將由「諾曼第大空降」編劇約翰奧羅夫（John Orloff）操刀並同時擔任監製、「末日地堡」（Silo）格蘭約斯特（Graham Yost）也是監製群之一。蓋瑞高茨曼開心表示：「很高興Apple TV+ 給了我們機會，將這麼多才華洋溢的人的聚集起來，在螢幕上和鏡頭後，講述這個重要的故事。」

「諾曼第大空降」、「太平洋戰爭」黃金組合再度攜手打造「空戰群英」。(圖:Appl...
「諾曼第大空降」、「太平洋戰爭」黃金組合再度攜手打造「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

影集聚焦美國空軍外號「血腥一百」的第100轟炸機大隊，在2萬5000英尺高空的極度寒冷和缺氧環境下，對敵軍德國納粹進行危險的轟炸與戰鬥。劇中也描繪了這群年輕人為摧毀希特勒的第三帝國，歷經艱辛恐怖的過程以及付出的心理和情感代價。

他們有些人被擊落並被俘虜，有些人受傷或陣亡，有些則幸運能夠回家。無論最終個人命運如何，所有人都為此貢獻，付出沈重代價。「空戰群英」將於2024年1月26日於Apple TV+ 全球上線，之後每周五上線新集數。

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