「諾曼第」團隊再創二戰熱潮 「空戰群英」重現歷史

曾以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

金獎大導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、影帝湯姆漢克(Tom Hanks)、監製蓋瑞高茨曼(Gary Goetzman)繼「諾曼第大空降」(Band of Brothers)、「太平洋戰爭」(The Pacific)後,二戰影集黃金組合再度攜手打造Apple TV+ 備受期待的戰爭動作鉅作「空戰群英」(Masters of the Air),將以迷你影集形式,呈現第二次世界大戰期間美國轟炸機大隊的真實故事。

全新影集「空戰群英」昨釋出首波劇照,堅強卡司包含以「貓王艾維斯」(Elvis)入圍 奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、卡倫透納(Callum Turner)、安東尼波以爾(Anthony Boyle)、奈特曼恩(Nate Mann),以「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)入圍奧斯卡最佳男配角的貝瑞柯根(Barry Keoghan)、以及裘德洛之子瑞佛蒂洛(Raff Law)等皆參與演出。

裘德洛之子瑞佛蒂洛也參與演出「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

「空戰群英」改編自「紐約時報」暢銷書作家、戰史學家唐納德L米勒(Donald L. Miller)的同名小說,監製蓋瑞高茨曼表示,「空戰群英」是向第八航空軍勇敢的戰士們致敬,他們憑著勇氣和兄弟之情,在第二次世界大戰中順利擊敗了德國納粹 ,「湯姆和史蒂芬一直想以電影視覺化方式,呈現我們作者唐納德L米勒所說的一『戰爭史上的奇特事件』。」

除了找回黃金組合打造,劇本也將由「諾曼第大空降」編劇約翰奧羅夫(John Orloff)操刀並同時擔任監製、「末日地堡」(Silo)格蘭約斯特(Graham Yost)也是監製群之一。蓋瑞高茨曼開心表示:「很高興Apple TV+ 給了我們機會,將這麼多才華洋溢的人的聚集起來,在螢幕上和鏡頭後,講述這個重要的故事。」

「諾曼第大空降」、「太平洋戰爭」黃金組合再度攜手打造「空戰群英」。(圖:Apple TV+提供)

影集聚焦美國空軍外號「血腥一百」的第100轟炸機大隊,在2萬5000英尺高空的極度寒冷和缺氧環境下,對敵軍德國納粹進行危險的轟炸與戰鬥。劇中也描繪了這群年輕人為摧毀希特勒的第三帝國,歷經艱辛恐怖的過程以及付出的心理和情感代價。

他們有些人被擊落並被俘虜,有些人受傷或陣亡,有些則幸運能夠回家。無論最終個人命運如何,所有人都為此貢獻,付出沈重代價。「空戰群英」將於2024年1月26日於Apple TV+ 全球上線,之後每周五上線新集數。