我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市精英私校系統 幕後股東被指「與中共關係密切」

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

聯合新聞網／綜合報導
示意圖。（取材自canva）
示意圖。（取材自canva）

人無論如何都會變老，有些人無論年紀多大都保持積極主動，讓自己的生活比年齡來的更有意義，運勢網站「占TV」分析了4大血型會「如何變老」？A型會正常老化、O型年紀越大更有吸引力。

A型：正常老化

A型人認為，正常、平靜的生活是最好的，當變老時，不必太努力讓自己看起來更年輕，透過合適年齡的穿著和妝容，讓自己看起來像真實年齡，然而A型人認為，變老不一定是件壞事，隨著時間過去，歷練的模樣能贏得更多人的信任。

B型：注重年輕，努力保持美麗的外觀

自命不凡的B型人希望自己永遠看起來年輕美麗，他們會感到自己逐漸失去青春的危機感，因此會努力讓自己看起來更年輕，透過運動保持身材，或是嘗試微整形，透過努力讓自己長期保持年輕的外表，成為看不出年紀的人或許不是夢想。

O型：年齡愈大愈有吸引力

O型人無論年紀多大都充滿活力，活潑好動，所以討厭人們用年齡當成放棄的藉口。他們會保持好奇心和挑戰精神，並且積極和年輕人互動，因此，年紀愈大的人脈會越廣，獲得的知識、金錢越多，更加有吸引力。

AB型：對變老保持悲觀態度

AB型的人對於變老持悲觀態度，隨著年齡增長，他們會認為不能再穿可愛的衣服，想像體力和精神都會下降，另外，在職場上，不喜歡年齡越大責任越大的感覺，想在年輕的時候盡可能多做一些有趣的事情，當老了的時候就不會後悔。

上一則

最虛偽3生肖：狗出賣朋友、蛇利益至上、他外表老實根本「雙面人」

延伸閱讀

立委鄭麗文批張鐵志：文化渣男吸年輕人血

立委鄭麗文批張鐵志：文化渣男吸年輕人血
乘載失意和失業 北京雍和宮能解年輕人的焦慮？

乘載失意和失業 北京雍和宮能解年輕人的焦慮？
中國年輕人消費降級 夜騎、逛公園…治療精神內耗

中國年輕人消費降級 夜騎、逛公園…治療精神內耗
4血型如何讚美他人 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

4血型如何讚美他人 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
圖為發脾氣示意圖。（ingimage)

12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮

2023-10-02 23:22

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安