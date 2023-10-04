我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

機器手臂能煮咖啡還會炸雞 這家大廠才上市就大漲一倍

編譯葉亭均／綜合報導
南韓機械手臂大廠斗山機器人的股票在5日上市。（路透）
南韓機械手臂大廠斗山機器人的股票在5日上市。（路透）

南韓機械手臂大廠斗山機器人（Doosan Robotics）在上市首日盤中股價大漲超過一倍，該公司先前籌得4210億韓元（3.09億美元），成為南韓今年最大規模首次公開發行股票（IPO）案。

斗山機器人股價在5日盤初交易大漲160%至每股67600韓元。該公司上月以每股26000韓元出售1620萬股股票，達到發行定價區間上限。首爾的斗山集團是該公司最大股東，另外，散戶投資人認購規模高達33兆韓元，創下今年最高紀錄。

亮麗的上市首日表現凸顯出在精通科技的南韓，投資人對於自動化領域有高度興趣。南韓採用機器人的比率在世界名列前茅，每十名製造業勞工就有一部工業機器手臂。機器人製造商是南韓今年最受追捧的股票類別之一，此前政府和包括三星電子在內的企業都已加碼投資。

自從斗山機器人宣布計畫上市後，其母公司斗山，以及已在Kosdaq掛牌的新創公司Rainbow Robotics就見到來自國內投資人對它們的股票需求激增。

斗山機器人成立於2015年，專精生產機械手臂，這些機械手臂能配合人類執行工廠以外任務，像是從煮咖啡、炸薯條、倒啤酒與在機場處理行李等各項服務。

執行長Ryu Junghoon受訪時表示，斗山機器人計畫將IPO籌資所得用於策略收購與海外擴張，考慮收購擁有能讓機器人移動技術的公司。

斗山機器人在2022年營收達450億韓元，客戶包含現代汽車與LG電子等。

斗山還在試驗用AI讓機器人功能變得更強大。該公司8月與微軟公司達成協議，將其Azure OpenAI服務用於基於GPT的機器人控制系統。整合GPT之後，用戶發出準備一兩道菜的簡單語音指令，機器人就可以找出做飯的最佳步驟。

南韓 投資 股票

上一則

蘋果考慮過：搜尋引擎用DuckDuckGo 不用谷歌

下一則

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

延伸閱讀

釜山影展登場 開幕片聚焦南韓年輕世代追夢移民

釜山影展登場 開幕片聚焦南韓年輕世代追夢移民
金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？

金正恩發動網軍駭入南韓這產業 但不是半導體和手機？
北韓官媒報導亞運足球 以「傀儡」代稱南韓

北韓官媒報導亞運足球 以「傀儡」代稱南韓
南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議

南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
圖為發脾氣示意圖。（ingimage)

12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮

2023-10-02 23:22

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安