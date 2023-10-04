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澳洲新版硬幣鑄英王查理肖像 聖誕節前流通

中央社／雪梨5日專電
皇家澳洲鑄幣廠5日發布鑄有英國國王查理三世肖像的硬幣圖像。(歐新社)
皇家澳洲鑄幣廠5日發布鑄有英國國王查理三世肖像的硬幣圖像。(歐新社)

皇家澳洲鑄幣廠（Royal Australian Mint）今天發布鑄有英國國王查理三世肖像的硬幣圖像，新版硬幣預計今年聖誕節前在澳洲各地流通，鑄有已故英國女王伊麗莎白二世肖像的硬幣仍可持續使用。

皇家澳洲鑄幣廠宣布，「國王查理三世（King Charles III）即將出現在澳洲硬幣上」，新肖像是由倫敦皇室鑄幣局（The Royal Mint in London）經皇家批准設計的英聯邦肖像。第一枚鑄有國王肖像的硬幣為一元澳幣，將在聖誕節前開始在澳洲全國各地流通。其他面額將依據銀行需求於2024年逐步發布。

澳洲聯邦財政部助理部長李伊（Andrew Leigh）表示，自1953年至今70年來，國王的肖像將首次出現在澳洲硬幣上。對大部分澳洲人來說，這將是他們第一次手裡拿著國王的硬幣。

李伊解釋，依據傳統，新君主在澳洲硬幣上的肖像將面對與前任君主相反的方向，英國女王伊麗莎白二世面向右邊、國王查理三世則將面向左邊。

皇家澳洲鑄幣廠指出，與女王不同，國王查理三世的肖像沒有戴王冠，這是君主的個人選擇。

皇家澳洲鑄幣廠5日發布鑄有英國國王查理三世肖像的硬幣圖像。(歐新社)
皇家澳洲鑄幣廠5日發布鑄有英國國王查理三世肖像的硬幣圖像。(歐新社)

澳洲 查理三世 皇家

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