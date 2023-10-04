影／拆盒後別丟 披薩中間的三角架「超神用途」曝光

一名男網友分享披薩中間的三角架超神用途，令不少人驚呆。（取材自Instagram）

當拆開披薩外帶紙盒時，會看到餅皮中間被放上小小的三角架，這叫做「披薩救星（Pizza saver）」，是為了防止紙盒壓到披薩餡料 ，而放在中間支撐的物品，不過很多人打開盒子後，就會直接扔掉。近日有IG網友拍片分享三角架的「超神用途」，令不少人看了目瞪口呆，紛紛驚訝喊「長知識了」。

過去有台灣網友發文詢問，究竟披薩三角架有什麼功能，當時有不少人解答，「是為了預防盒蓋壓到披薩」。而「維基百科」也詳細解釋，這三角架稱為「披薩救星」，是一名美國婦人卡梅拉·維塔勒（Carmela Vitale）發明的，因為披薩熱騰騰出爐後會散發熱氣，放入外帶紙盒裡面，可能會使盒子頂部變軟，並沾黏到披薩餡料，為避免這情況，因此發明出三角架放於中間。最後這發明也獲得專利，並推廣到全世界。

近日IG網友法魯基（Farooqui）買了一個切成八片的大披薩，但每片披薩間的起司和餡料「太密合」，導致法魯基難以直接用手撕開，就算使用刀子也會切得不均勻，這時法魯基想到一名達美樂員工教他的小撇步，可以用餅皮中間的三角架固定、分離每一片披薩，且還將每片披薩分離地相當完美又均勻，重點是可以迅速完成。

法魯基也拍片示範，將整段影片PO上網，笑稱「當你知道披薩盒中這工具有這種用途時，你幾歲呢？」，表示三角架根本就是救星，撕披薩很亂的民眾都該來看看。

影片曝光後隨即引發熱烈討論，該影片截至目前已經累計超過70萬人按愛心，不少網友直呼長知識，「我一直以為三角架是為了防止盒子頂部黏到起司，而放在中間的！」、「我相信這東西有百萬種不同的用途，關鍵在網友用它們來做什麼...哈哈」、「所以三角架真的有很多用途，可以防止蓋子接觸到披薩、快速分離披薩片，還能當我的芭比 娃娃迷你餐桌，真酷！」。