我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫遭罷免 眾院共和黨第二號人物宣布角逐議長

提川普選眾院議長？共和黨須先修「重罪條款」

3星座超腹黑：天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

聯合新聞網／ 即時報導
最腹黑的星座分別是天蠍座、雙子座和巨蟹座。（ingimgage）
最腹黑的星座分別是天蠍座、雙子座和巨蟹座。（ingimgage）

那些星座最腹黑？在成功的路上，他們總是孤獨。搜狐網分享，「星座中的腹黑之帝：3大最腹黑的星座」，認為最腹黑的星座分別是天蠍座、雙子座和巨蟹座。

天蠍座

天蠍座被公認是最腹黑的星座之一，他們善於隱藏自己的真實意圖和情感，內心相當複雜糾結。天蠍座的人具有強烈的洞察力和直覺能力，善於察覺他人的弱點和秘密。

天蠍座的人之所以腹黑，是因為他們懂得運用自己的智慧和策略來達到自己的目的。他們為了自己的利益，可能會引瞞真相、操縱他人或採取其他暗中行動。與天蠍座的人相處時，建議要保持警覺，不要輕易被外表所迷惑，要透過細微的暗示和觀察來了解他們的真實意圖。

天蠍座也有正面的特質。他們非常忠誠和專注，對於自己認定的目標會全力以赴。他們善於自我反思和成長，可以透過認識自己的腹黑傾向，改善自己的行為方式，以更正面的方式追求成功。

雙子座

雙子座表面上可能看起來活潑開朗，但他們也是最腹黑的一個。雙子座的人思維敏捷、機智聰明，擅長言語和表達。他們可以迅速切換角色和情緒，善於控制和隱藏自己的真實想法。

雙子座的人之所以腹黑，是因為他們善於操控他人的心理和情緒。他們會用口才和社交技巧，欺騙操縱他人，達到自己的目的。與雙子座的人交往時，我們需要保持警惕，不要被他們的花言巧語所迷惑，要透過深入的溝通和觀察來了解他們的真實意圖。

雙子座的人也有著正面特質。他們具有很強的適應能力和開放的思維，非常善於學習和成長。他們可以透過正面的方式運用自己的智慧和溝通技巧，為自己和他人創造更多的機會和成功。

巨蟹座

巨蟹座外表溫柔，內心卻相當腹黑。巨蟹座的人通常表現得溫和友善，但他們內心深處卻隱藏著強烈的情感和複雜的情緒。他們善於情緒勒索，影響他人，達到自己的目的。

巨蟹座很懂得運用自己的情感和同理心來操縱他人。他們可能會利用自己的柔情和關懷，使他人產生依賴和信任，並從中獲取利益。與巨蟹座的人相處時，我們需要保持警覺，不要被他們表面的溫和所迷惑，要學會辨別他們的真實意圖。

巨蟹座的人也具有正面的特質。他們非常重視家庭和親密關係，對他人充滿關懷和支持。他們可以透過認識自己的腹黑傾向，並運用自己的情感和同理心來幫助他人，從而獲得更多的成功和滿足感。

上一則

影／拆盒後別丟 披薩中間的三角架「超神用途」曝光

延伸閱讀

12星座「自暴自棄」排行…牡羊座不接受失敗 這星座放手最快

12星座「自暴自棄」排行…牡羊座不接受失敗 這星座放手最快
星座／10月1日至10月7日 獅子座 順風順水 水瓶座 誠實以對

星座／10月1日至10月7日 獅子座 順風順水 水瓶座 誠實以對
星座／9月24日至9月30日 金牛座好事發生 射手座運勢平穩

星座／9月24日至9月30日 金牛座好事發生 射手座運勢平穩
12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
圖為發脾氣示意圖。（ingimage)

12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮

2023-10-02 23:22

超人氣

更多 >
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因
車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難
和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史

和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品