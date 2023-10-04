「對不起我兒病了」重慶父帶中風兒開網約車 不停向雇客道歉

53歲的易和平帶著腦癱的兒子開網約車，不停向客人道歉，有人體諒，也有人投訴抱怨。（取材自微博）

「對不起，副駕是我兒子，他病了，您可以取消訂單，但請別投訴我，會封號的……」53歲的重慶網約車 師傅易和平，滿臉歉意地和每個乘客致歉。3個多月來，他帶著25歲的腦癱兒子跑網約車，已經向近1800位乘客道過歉，確實曾經有乘客心生不悅，投訴封號，但更多的，是心疼他遭遇的乘客，在平台打賞或留下現金。

北京 青年報報導，53歲的易和平1996年曾到深圳創業，經營通訊設備，後來又投資 建築行業、網購物流，20多年以來總能看準商機，但後來回重慶創業，投入金融圈，但這次沒那麼順利，2015年因投資失敗慘虧，建築工地和物流公司也接連發生事故，賠了不少錢。

生意上失敗，使得易和平無心關注家庭，不久和妻子離婚，由他獨自撫養兒子，兒子成績優異，準備到法國唸研究所。而他再度創業後，生意才開始有起色，但2021年11月19日，兒子起床上廁所，卻無預警暈倒在沙發上，緊急送醫檢查發現是左腦梗塞，需要立刻動手術，幸好手術很成功，但術後復健需要一大筆錢。

易和平沒辦法找全職工作，於是向朋友借了一輛車開始開網約車，白天陪兒子做復健，晚上就開網約車貼補家用，病情一度好轉，但後來又惡化，在加護病房熬了2個月，總算睜開眼睛，卻喪失生活自理的能力。易和平只好帶著兒子開網約車，一邊賺錢一邊照顧兒子。

每當載客時，易男總要一遍又一遍解釋「為什麼副駕上有人」，還在車內貼致歉書，「兒子2年前腦梗，多次手術治療，生活不能自理，因家裡無人照顧，特帶在身邊，給您帶來不便，請諒解，特此歉意」，平均1天接20單，3個多月下來，就道歉了將近1800次，但有些人不諒解而投訴，讓他被平台罰款，還封了3天帳號。

當有人問「為什麼不向平台說明原因時」，易師傅說，「平台有規定，不能因為我情況特殊就違反，也不可能因為我一個人改變規定。我帶著孩子確實給乘客造成不便，這事兒怨我。」面對被罰，他沒有抱怨，默默地接受了。

不過，多數乘客還是善良的，有些人硬塞小費給他，或是偷偷在叫車軟體上打賞。